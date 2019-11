Most dől el a forint sorsa - Innen nincs megállás a 350-ig?

Technikailag a forint közép- és hosszabb távú árfolyam kilátásai kapcsán érdemes a havi alapú grafikont vizsgálni, amely arra mutat rá, hogy egy háromszögben halad fokozatosan felfelé az EURHUF, azaz gyengülő trendben van a forint. A ma reggeli eséssel ennek a háromszögnek lényegében a felső száráig esett a forint 337-nél és ez a felső szár (emelkedő trendvonal) tartja vissza a forintot egyelőre a további érdemi gyengüléstől. Ahhoz tehát, hogy érdemben tovább gyengülhessen a forint, előbb ezt a 336-337 körüli ellenállást kellene tartósan áttörnie felfelé az EURHUF-nak és ebben az esetben ez az árfolyamtartomány egy újabb forinterősödési kísérletnél már támaszként funkcionálna.

A 337 feletti árfolyam esetén nehéz kapaszkodót találni a további árfolyam alakulás kapcsán, de érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a háromszögön belül az EURHUF utolsó két emelkedő hulláma nagyjából 15, illetve 20 egységnyi emelkedést jelentett.

Így tehát ha a 337 feletti szintre kitör az árfolyam, akkor közép távon elképzelhető, hogy eléri majd a 350-360 közötti tartományt.

Ha tartósan a háromszögön belül tud maradni az EURHUF, akkor lefelé a 320 körüli tartományt érdemes figyelni, mert ott jár a hosszú távú, 11 éves, emelkedő trendvonal, azaz a háromszög alsó szára. Ez a 320 körüli zóna tudna tehát megálljt parancsolni a forint nagyobb erősödési hullámának, igaz látni kell azt is, hogy a háromszögön belül további, még meredekebb emelkedő trendvonal is behúzható az idén tavasztól induló forintgyengülési hullámra. Ez a trendvonal jelenleg 330 körül jár, így egy intenzívebb forinterősödésnek először ezen kellene lefelé átjutnia. Ha ez sikerülne, még ebben az esetben is 10 egységnyi távolságra járna a fentebb jelzett 11 éves emelkedő trendvonaltól az EURHUF, tehát még 330 alatti forint is azt jelentené, hogy továbbra is gyengülő trendben van a magyar fizetőeszköz.