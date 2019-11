Az új mélypont után még szédeleg a forint

Péntek reggel sem tud igazi lendületet venni a forint, az euróval szemben 336 közelében stabilizálódott a kurzus azt követően, hogy tegnap új történelmi mélypontra esett a hazai deviza. A nap folyamán több fontos makrogazdasági adat is napvilágot lát.

A héten többször is új történelmi mélypontra zuhant a forint az euróval szemben, csütörtökön 337,27-es szinten állította be az új historikus szintet. Csütörtök délután 336-os árfolyamig kapaszkodott a hazai deviza, és a péntek reggelt is innen indítja a forint. Az amerikai dollárért 305,1 forintot kell adni.

A nap folyamán több makrogazdasági adat is érkezik Magyarországról és külföldről is. Délelőtt a KSH teszi közzé a harmadik negyedéves részletes GDP-adatokat és a szeptemberi kereseti statisztikákat. Az előzetes adatok szerint 5%-kal nőtt a magyar gazdaság.

Az Európai Unióból a francia GDP-adatok mellett a novemberi EU-s és eurózónás inflációt ismerhetjük meg. Az utóbbi hónapokban az infláció lefelé tartott, miközben a gazdaság gyengélkedik, így az Európai Központi Banknak újra kellett indítania az eszközvásárlási programját. A mai inflációs adat fontos lesz az EKB monetáris politikájának várható alakulása miatt.

Címlapkép: Getty Images