Amikor már tényleg semmit nem ér a pénzed: szinte mindenki dollárral fizet a legcsóróbb országban

Háromszor annyi dollár van jelenleg forgalomban Venezuelában, mint bolivár – írja a Bloomberg az Ecoanalitica venezuelai gazdasági elemzőcégre hivatkozva. A tendencia nem most kezdődött, ma már szinte senki nem használja a helyi pénzt az országban.

Mostanra 2,7 milliárd dollárra hízott a Venezuelában használt dollár mennyisége, ez háromszorosa a helyi fizetőeszköz, a bolivár mennyiségének. Mindez azt mutatja, hogy ma már nem csak a gazdaság nagyobb szereplői használják az értékállóbb amerikai devizát, hanem szinte mindenki, a kisebb vásárlásokat is inkább azzal bonyolítják.

Az Ecoanalitica már korábban kimutatta, hogy a tranzakciók többsége külföldi devizában történik az országban, a kolumbiai határ mellett ez az arány eléri a 86 százalékot. Ezen belül elsősorban a dollár dominál, bár néhányan használnak eurót is, bolivárt viszont szinte senki – számolt be róla korábban a Financial Times.

A folyamat oka elsősorban az évek óta tartó hiperinfláció: egyrészt napról napra értéktelenedik el a helyi pénz, másrészt senki nem akar egy köteg bolivárral fizetni a boltban vagy a kávézóban, egyszerűbb dollárral rendezni a számlát. Ez nem csak a dollár dominanciáját hozta el, hanem szinte teljesen készpénzmentes lett a venezuelai gazdaság, hiszen az automatákból legfeljebb 10 centnek megfelelő bolivárt lehet felvenni, így aki a helyi devizával fizet, az is bankkártyával teszi.

