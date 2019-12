Megint rákapcsolt a forint - Meddig tarthat az ereje?

Hétfő reggel 329,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából a péntek esti árfolyamhoz képest. Az elmúlt napokban próbálja megvetni a lábát 330 alatt a magyar deviza, bár épp péntek délután láthattuk, hogy egy átmeneti hangulatromlás a piacon 328,7-ről egy egységgel lökte feljebb az euró árfolyamát. A forint szempontjából kulcsfontosságú lehet az MNB Monetáris Tanácsának holnapi kamatdöntése, melyet friss inflációs és GDP-prognózis is követ. A jegybanktól nem számítunk a kondíciók változtatására, de a korábbi ígéret szerint negyedévente felülvizsgálják monetáris politikájukat, ez pedig épp most lesz aktuális. A dollárral szemben most 295,65-nél járunk, míg az angol font 396,37 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül egyelőre a lengyel zloty mutat érdemi elmozdulást, 0,15%-kal gyengült az euróval szemben ma reggelre, a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacokon a török líra 0,3%-os gyengüléssel nyitott a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,1 százalékkal erősödött.

Az euró-dollár árfolyamban is fordulat látszik a Fed és az EKB múlt heti kamatdöntései után, a jelek szerint a korábbi szűk sávból felfelé tört ki a jegyzés, vagyis a dollár gyengül. Most 1,1147 körül jár az árfolyam, ami 0,3%-kal magasabb a péntek estinél. A japán jen minimális gyengülést mutat a kockázatkerülés csökkenésével, míg az angol font a múlt heti parlamenti választások után újabb fél százalékot erősödött ma reggelre.