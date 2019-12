Esés után 330 körül stabilizálódott a forint

Látványos ezekben a napokban az euró/dollár napos technikai grafikonja, hiszen múlt pénteken a 200 napos mozgóátlag fölé ugrott az árfolyam, ahol utoljára nyáron járt néhány napig, de aztán napon belül vissza is süllyedt alá és azóta is 1,1150 közelében toporog az árfolyam. Az euró tehát „gyűjti az erőt” a felfelé kitöréshez.

Az euró ereje a forint kapcsán is lényeges, mert ha látványosan tovább erősödne az euró a világpiacon, akkor az a forintra is visszahatna. Márpedig a forint is kulcsfontosságú szint közelébe araszolt tegnapra: a 328-as szint közelébe, 328,10-ig jutott az euróval szemben, aztán visszapattant erről 329 fölé és ma reggel ennek közelében jár.

Amint az alábbi grafikonon látjuk: az emelkedő trendvonal 330 körüli letörésével a 328-as támasz szint a következő fontos akadály a forint további erősödése útjában az euróval szemben. Egyelőre tehát erről a szintről lepattant az árfolyam és egyébként a napos RSI 30 közeli szintje is afelé mutat, hogy lassan kifulladhat a forint erősödési hulláma. Ma délután az MNB kamatdöntése várhatóan tartást jelent, de 3-kor majd a közlemény mellett a friss inflációs jelentés főbb számait is megismerjük, így ezek piaci értelmezése akár a forintot is megmozgathatja.

A dollárral szembeni forintárfolyam technikai képe nem egyértelmű, mert a berajzolt sokhavi emelkedő trendvonalat le tudta törni a forint (erősödés), de azóta nincs további érdemi erősödés. Ettől az is visszatarthatja, hogy 293 közelében van a 200 napos mozgóátlag, azzal közel járunk már ehhez.

