Nagyot ment tegnap a forint – Maradt még benne erő?

Jelentős erősödéssel zárta a csütörtöki napot a forint az euróval szemben, ezzel 329 alá is benézett az euró jegyzése. Kérdés, hogy ma tudja-e folytatni a menetelést a magyar deviza, egyelőre inkább úgy tűnik, hogy korrekcióra készülhetünk.

Péntek reggel 329,36-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a tegnap esti szintnél. A forint csütörtökön nagyjából fél százalékos erősödést követően 329 alatt is járt, majd ott torpant meg a folyamat. Ma még csendes napra számíthatunk a devizapiacon, így a forintot is az átlagosnál nagyobb kilengések jellemezhetik, vagyis van esély arra is, hogy visszagyengülünk 330 környékére vagy akár fölé. A dollárral szemben péntek reggel 295,2-nél jártunk, míg az angol font 387 forintba került.

Egyelőre a régióban is hasonló a hangulat, mint nálunk, a lengyel zloty 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, de a cseh korona is kismértékben veszített értékéből. A feltörekvő piacokon közben a török líra szintén 0,2 százalékot veszített a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 1,1 százalékkal esett vissza.

A dollár már tegnap kapaszkodni kezdett az euróval szemben, így ismét 1,12 alá süllyedt a jegyzés, egyelőre ez folytatódik ma is, a jelenlegi 1,1158 körüli árfolyam 0,1 százalékos dollárerősödést jelent. A japán jen közben fél százalékkal erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig 0,25 százalékkal gyengült.

A nemzetközi devizapiaci hangulatot egyébként elsősorban a tegnapi iráni amerikai légitámadások befolyásolják, egyértelműen látszik a feltörekvő piaci devizák alulteljesítése, ebben jár élen a dél-afrikai rand, ezzel párhuzamosan a klasszikus menekülőeszközök, mint a japán jen hagyományosan jól teljesítenek.

Címlapkép: Shutterstock