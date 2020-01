Szenved a forint, már 331 felett az euró

A nap második felére sem tudott fordítani a forint, már 331,25-nél jár, ami 0,45%-os gyengülést jelent tegnaphoz képest. A korábbiakhoz hasonlóan most is azt látjuk, hogy a lengyel zlotyval mozgunk elsősorban együtt, a zloty is 0,4%-kal gyengült ma már.