Már Telegramon is vadásznak a kriptó-tolvaj észak-koreaiak

A Telegram üzenetküldő alkalmazáson kezdtek el észak-koreai hackerek olyan kártékony programokat (malware) terjeszteni, melyek a kriptodeviza-kereskedők pénzére pályáznak – figyelmeztet a Kaspersky Lab kibervédelmi vállalat.

Az Észak-Koreához köthető Lazarus-csoport elsősorban hamis kriptotárcákon és backdoor-szoftvereken keresztül igyekszik hozzáférni a virtuális devizákhoz; ha megszerzik a felhasználók adatait, kiürítik az áldozat tárcáit.

A Lazarus egy kifejezetten sikeres hackercsoport: 2017-ben és 2018-ban mintegy 600 millió dollárnyi kriptodevizát loptak el. A hackerek munkájának felfedezetését az is nehezíti, hogy a malware-t nem a merevlemezeken, hanem a számítógépek memóriájában futtatják le. Az Egyesült Államok 2019-ben közvetlenül is szankcionálta a hackercsoportot, egy ethereum-fejlesztőt már le is tartóztattak azért, mert Észak-Koreában beszélt egy vélhetően hozzájuk is köthető konferencián.

