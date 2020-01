Kritikus zóna felé lökték a forintot

Erős falba ütközött múlt hét közepén a forint a dollárral és az euróval szemben és ez indította el újra a lejtőn, és ha a technikai elemzésből indulunk ki, akkor még legalább 4-5 egységnyi forintgyengülés benne van a levegőben, ez pedig az euróval szemben már új történelmi mélypontot jelentene.

A pénteki esés után hétfő reggel tovább gyengült a forint, így az euróval szemben már 334,5-nél jár a kereskedés. Ez tavaly december eleje óta a leggyengébb forintot jelenti.

Amennyiben megnézzük, hogy mi okozta a múlt heti intenzív forintgyengülést az enyhülő geopolitikai feszültségek és az e hétre várt amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás ellenére, az alábbi két ábra jó magyarázatot ad. Az euróval szemben a berajzolt emelkedő trendvonal állította meg a forint erősödését és onnan indult el újra az esés, a dollárral szemben pedig a 200 napos (nagyon erős támasz) mozgóátlag, illetve az emelkedő trendvonal lehetett a forintesés egyik lényeges kiváltó oka.

Amennyiben a dollárral szembeni mozgást tartjuk most meghatározó erejűnek arra, hogy mi vár a forintra az euróval szemben, akkor azt mondhatjuk, hogy a dollárral szemben még 4-5 egységnyi tér van felfelé, amíg beleütközik az árfolyam egy rövid távú csökkenő trendvonalba. Ha ezt átfordítjuk arra, hogy az euróval szemben meddig eshet a forint, akkor

azt mondhatjuk, hogy akár rövid távon új történelmi forintmélypont alakulhat ki az euróval, hiszen ez a 4-5 egységnyi mozgás már 337 feletti árfolyamszintet indikálna az euróval szemben.

Amint a heti makronaptárunkban jeleztük: a holnapi magyar inflációs adatra fokozottan kell figyelni, mert az a forint árfolyamára is visszahathat, ha a magas inflációs adat mellett a piac továbbra is extrém laza monetáris politikára számít (ez további forintgyengülést is kiválthat). Szerdán pedig az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás első fázisát írhatják majd alá Washingtonban és az erről megjelenő információk lehetnek globálisan is lényeges hatásúak a pénz- és tőkepiacokra.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images