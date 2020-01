Hirtelen ugrott egyet a forint

Szerdán reggel nem tudott érdemben eltávolodni korábbi mélypontjától (338,7) a hazai deviza, az euró/forint kurzus 338-as szint közelében tartózkodik. A dollárért 306,9 forintot kell adni.

A forint tegnap újabb hullámban gyengült, miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) változatlanul hagyta a kamatokat (összhangban a várakozásokkal), és a közleményéből is az olvasható ki, hogy tartósan laza monetáris politikát fog folytatni a jövőben is, ami nem kedvez a forintnak. Az MNB nem tett említést a napokban több alkalommal is történelmi mélypontra gyengülő forintról a közleményében. A közlemény után a forint 10 fillérre került korábbi történelmi mélypontjától.

A mai napon a legfontosabb esemény az amerikai Fed esti kamatdöntése és Jerome Powell elnök beszéde lesz, de érkezik még néhány makrogazdasági adat. A Fed várhatóan nem változtat a kamatokon, de Powell beszédére mindenképpen érdemes lesz figyelni.

