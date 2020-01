Egyre többen fogadnak a forint ellen – Márciusig nehéz lesz felállni a padlóról

Január közepén a külföldi szereplők megint erőteljes forint elleni pozíciókat vettek fel a piacon, részben ennek volt köszönhető a magyar deviza utóbbi hetekben látott gyengélkedése. Az MNB friss ábrakészlete alapján a forinttal szembeni short pozíciók állománya továbbra is 3000 milliárd forint közelében van, ha ez hirtelen csökkenni kezdene, akár jelentős erősödést is generálhatna a forint piacán. A szakemberek szerint ugyanakkor márciusig ideges maradhat a piac, a jegybank újabb jelzéseire várhatnak a befektetők.

Mennek a forint ellen a külföldiek

Ebben a hónapban ismét nőtt a forint elleni short pozíciók állománya, sőt rég láttunk ilyen erős eladói nyomást a magyar deviza piacán – derül ki az MNB napokban frissített ábrakészletéből. A hitelintézetek napi jelentéseiből összeállított pozicionáltsági ábra szerint hónapok óta nem shortolták ennyien a forintot, mint januárban.

Ha a kumulált állományt nézzük, akkor az látszik, hogy 2019 végén kicsit csökkent a forint elleni spekulatív pozíciók összege, majd januárban megint többen fogadtak a magyar deviza ellen, így ismét 3000 milliárd forint közelében van a teljes külföldi shortállomány.

A befektetők irányultsága az árfolyamban is meglátszik: az év elején 330 körüli euró-forint jegyzés az utóbbi időszakban új csúcsra emelkedett, a hét elején 339 közelében is járt az árfolyam, amiben szerepe lehetett a külföldi befektetők shortjainak is.

Érdekes módon egyébként a jelentős shortállomány rövidtávon a forint gyengülését okozta, hosszabb távon viszont akár a magyar deviza későbbi erősödéséhez is hozzájárulhat. Ha ugyanis ez az állomány hirtelen elkezd leépülni, akkor az komoly lökést adhatna a forintnak. Kérdés az, mikor jön el az a pont, amikor már szinte mindenki a magyar deviza gyengülésére fogad, és esetleg átfordul a hangulat.

Miért a sok short?

Az alacsony kamatszint miatt a forint az úgynevezett carry-trade ügyletek finanszírozó devizájává vált. Ennek lényege, hogy a befektetők egy alacsony kamatkörnyezetű országban szereznek forrást a magas hozamú országban történő befektetésre. Jelenleg az a furcsa helyzet, hogy akár amerikai állampapírba is bőven megéri befektetni a magyar forrást, mert a kamatkülönbözeten sokat lehet nyerni. Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája elmondta, hogy a befektetési cél nem is mindig az Egyesült Államok, hanem egy átkötéssel Mexikó, ahol akár 7%-os hozamra is szert lehet tenni.

Ez a helyzet addig kitarthat, amíg a hazai kamatkilátások nem változnak érdemben.

Tavaszig nehéz lesz megállni a lejtőn

Az MNB Monetáris Tanácsa keddi ülése után sem változtatott a monetáris kondíciókon és a kommunikációján, sőt a jegybank azt jelezte, hogy csak akkor tartja indokoltnak a további lépéseket, ha az inflációs kilátások tartósan megváltoznak. Ez pedig arra utalhat, hogy a januárban várható 4% feletti áremelkedési ütem sem tántorítja majd el a döntéshozókat a laza monetáris politikától. A közlemény megjelenése után az elemzők már úgy értékelték az MNB kommunikációját, hogy márciusig nem várható semmilyen lépés, addig pedig a forint is nehezen fog magához térni.

Azóta több szakember is frissítette a forintárfolyamra vonatkozó előrejelzését. Tatha Ghose, a Commerzbank régiós elemzője például azt emelte ki, hogy az eddigi árfolyambecslésükben felfelé mutató kockázatok vannak, tavaszig ugyanis szerinte „nagyon ideges” maradhat a piac a jegybanki lépésekre várva.

Árgus szemekkel figyelhetik az inflációs adatokat

Az MNB friss közleménye egyben azt is jelenti, hogy a következő hónapokban a befektetők még a szokásosnál is nagyobb figyelmet szentelhetnek a friss inflációs adatoknak és a jegybank devizaswap-tendereknek. Az éves áremelkedési ütem már decemberben 4%-ra gyorsult, amivel elérte a jegybank célsávjának (3 pluszmínusz 1 százalék) tetejét, az elemzők szerint a januári statisztika még innen is emelkedést jelez majd, ezért lehet jelentősége annak, hogy az MNB tartós változásról beszélt.

Komoly változásra vagy lépésre legkorábban március végén számíthatunk a Monetáris Tanácstól, addig még jön a januári és a februári inflációs adat, ami a bizonytalan hangulatban meghatározhatja a forint irányát.

A Commerzbank elemzése szerint Magyarországra és az egész régióra igaz, hogy a feldolgozóipar utóbbi években látott bővülése és a mélypontra eső munkanélküliségi ráta miatt az inflációnak magasabbnak kellene lennie. Ebben a környezetben az MNB nyugodt lehetne, hogy csökkenni fog az áremelkedési ütem, ha kellően szigorú monetáris politikát határozna meg, azonban a feltörekvő piacok leglazább hozzáállásával a bank elemzője szerint nem látszik, mi indokolná az infláció csökkenését.

Tatha Ghose szerint ugyan az MNB márciusban felülvizsgálhatja monetáris politikáját, a piac szempontjából viszont a jelenlegi várakozás kockázatot jelent, a jegybanknak nincs vesztegetni való ideje.

A napokban frissítették előrejelzésüket az OTP Bank elemzői is, szerintük az MNB inflációs előrejelzésében a fő kockázat az év eleji átárazások hatása, ami felgyorsíthatja a szolgáltatások inflációját, ami már decemberben is 5,6%-on állt.

Az OTP szerint a következő hetekben az MNB igyekszik majd lehorgonyozni a várakozásokat azzal, hogy próbálja csökkenteni a volatilitást a forint piacán. Ennek oka, hogy egy erőteljesebb forintgyengülés kétszámjegyű béremelkedéssel párosulva további inflációs kockázatot jelentene. Akkor pedig egy váratlan inflációs sokk fájdalmasabb lenne és tovább tartana, mint alapesetben.

