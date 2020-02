Sosem volt ennyire gyenge a forint - meddig zuhanhat még?

Azzal, hogy múlt pénteken meggyőzően áttörte a forint az euróval szemben a 11 éves trendvonalat, jelentős tér nyílt ki felfelé az EURHUF előtt és amint akkor előrevetítettük: pusztán technikai elemzési alapon könnyen elképzelhető 1-2 hetes távon a 350 körüli euró. Természetesen ezt a kilátást alapvetően átírná az, ha a következő hónapok inflációs adatai, vagy a márciusban megjelenő inflációs jelentés következtései lépésre késztetnék a Magyar Nemzeti Bankot, azaz elmozdulna a monetáris szigorítás felé.

Már hónapok óta "készülődött" az árfolyam

Múlt heti technikai elemzésünkben már előrevetítettük: azzal, hogy 339-ig esett a forint, kinyílt egy nagyobb tér felfelé és akár a 350-es zóna is elérhetőnek tűnik 1-2 hetes távon pusztán technikai elemzési alapon.

Ennek az a háttere, hogy hónapok óta az alábbi ábrán berajzolt emelkedő trendvonal tartotta vissza forintot a nagyobb gyengülési hullámoktól. Ahogy telt az idő, ez a vonal előbb 336-nál, majd 337-nél, végül 338 körülről fordította vissza az erősödés irányába a magyar fizetőeszközt.

Ezek az erősödési hullámok előbb a 328-as szintnél, majd 329-nél kifulladtak. Mindez azt jelenti, hogy nagyjából 9-10 egységnyi tartományt járt be az EURHUF azután, hogy a trendvonalról lepattant. Ez adott némi fogódzót ahhoz, hogy megmondhassuk: mekkora mozgásra van kilátás az emelkedő trendvonal felfelé áttörése után. A 338-as szinthez képest, ahonnan múlt pénteken felfelé kitört az árfolyam, hozzáadva ezt a 9-10 egységet, máris 347-348-as árfolyam adódik, így viszont a „kerek” 350-es szint is a képbe kerül pszichológiai okok miatt (a kerek szintek jellemzően vonzzák az árfolyamot, illetve gyakran jelentenek megállót egy-egy hullámszerű mozgás során).

Ahogy tehát rámutattunk:

a múlt pénteki kitöréssel jelentőssé vált annak az esélye, hogy akár 10-12 egységgel is meglódul majd felfelé az árfolyam. Azóta ennek a kibontakozását látjuk.

A forint visszaerősödési kísérlete során természetesen a 337-338 körüli zóna nagyon erős támasznak számít majd, azaz első körben azon kellene átjutnia a magyar fizetőeszköznek ahhoz, hogy további nagyobb erősödési hullám tudjon kibontakozni.

Teljesen átírhatná a képet az MNB

Azt, hogy felfelé néz ki az EURHUF árfolyama technikai elemzési alapon, teljesen átírhatja az a fundamentális fejlemény, ha az inflációs helyzet és kilátások megszólalásra, illetve konkrét monetáris szigorító lépésre késztetnék a Magyar Nemzeti Bankot.

Amint minapi és mai cikkünkben is rámutattunk: extrém alacsony az összes feltörekvő piaci deviza között a forint reálkamata és ez a kamatkülönbözetre játszó carry trade ügyletek kedvelt finanszírozó devizájává tette a forintot. Olcsó forint forrásból (a forint eladásával) vesznek tehát a piaci szereplők magasabb kamatozású más devizákat, főként akkor, amikor egyébként is jó a kockázati étvágy a világban és ez is gyengíti a forintot.

Ha tehát az MNB olyan jelzéseket küldene a piacnak, hogy ez az extrém laza monetáris politikai környezet nem marad fent tartósan (eddig azt üzente, hogy igen), mert a közép és hosszabb távú inflációs kilátások is a 3%-os cél feletti inflációt vetítenek előre, amiben a gyenge forintnak is van szerepe, akkor bizony a forint hirtelen nagyot erősödhet. Részben éppen az említett carry trade pozíciók tömeges zárása miatt (forint visszavételekkel jár).

Az elmúlt hónapok magyar inflációs adatai után a holnap reggeli adat tehát kulcsfontosságú lehet (a Portfolio elemzői konszenzusa 4,4%-ig, azaz a toleranciasávon kívülre gyorsuló adatot vetít előre), illetve az, ha a márciusi inflációs jelentést készítve az MNB szakértői úgy ítélik meg: jelezni kell a piacnak a monetáris kondíciók változtatásával kapcsolatos eltökélt szándékot.

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images