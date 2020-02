Kritikus szintre esett a forint – Hatalmas erők mennek ellene

Újabb lélektani határon esett át szerdán a forint, egy euró este több mint 340 forintba került. Azt már csak automatikusan tesszük hozzá, hogy ez természetesen új történelmi mélypont a magyar deviza szempontjából. Tavaly voltak olyan elemzői vélemények, hogy 340 körül érheti el a gyengülés az MNB tűréshatárát, ezért most harapófogóban van a jegybank, ha hiteles és laza akar maradni, akkor még több mint egy hónapot kellene „kibekkelnie”.

Megvan a 340 is, felsorakoztak a seregek a forint ellen

Az utóbbi hetekben egyértelmű gyengülés látszik a forint piacán, az év eleje óta nagyjából tíz egységgel került feljebb az euró jegyzése. Ennek volt köszönhető szerdán a 340-es lélektani szint áttörése. Ami igazán feltűnő volt az utóbbi hetekben, hogy képtelen volt talpra állni a forint, egy-két forintos kisebb korrekciót követően nagyon hamar újra és újra eladói nyomás alá került.

Azzal is többször foglalkoztunk az év eleje óta, hogy a forint mostanra szinte minden összehasonlításban alulteljesítőnek számít, abszolút kilóg a sorból. Ha a régiós versenytársakkal vetjük össze, akkor másfél hónap alatt a magyar deviza 2,7%-kal gyengült az euróval szemben, miközben a lengyel zloty árfolyama stagnált, a cseh korona pedig közel 2,5%-ot tudott erősödni.

A forint gyengülése mögött álló okok továbbra is egyértelműen látszanak:

A legfontosabb, hogy a magyar jegybank jelenleg talán az egész világon a leglazább, a magyar reálkamat a teljes feltörekvő piaci körben a legalacsonyabb. Mindez abból áll össze, hogy messze nálunk a legalacsonyabb az alapkamat, amihez Európa-rekordon lévő infláció párosul.

Nagyrészt a fenti okok miatt felerősödött a forint szerepe a carry trade devizaügyletekben, ma gyakorlatilag kockázatmentes üzletnek számít alacsony forintkamaton hitelt felvenni, és azt befektetni más devizában. Akik ezekben az ügyletekben utaznak, azok viszont abban is érdekeltek, hogy ne erősödjön nagyon a magyar deviza.

Az utóbbi hetekben kifejezetten rosszul jött a forintnak a dollár erősödése, ezzel ugyanis hagyományosan együtt jár a kockázatosabb feltörekvő piaci devizák esése. Az amerikai deviza hetekig „szemezett" az 1,10-es lélektani határral az euróval szemben, de ezt mostanra egyértelműen áttörte, már 1,09 alatt jár.

, ezzel ugyanis hagyományosan együtt jár a kockázatosabb feltörekvő piaci devizák esése. Az amerikai deviza hetekig „szemezett” az 1,10-es lélektani határral az euróval szemben, de ezt mostanra egyértelműen áttörte, már 1,09 alatt jár. A fenti három fő faktor mellett vannak kisebb súlyú tényezők, mint a továbbra is jelen lévő kereskedelmi feszültségek, a koronavírus esetleges gazdasági hatásai, a mostanra elolvadó magyar fizetési mérleg-többlet vagy a magyar kormány és az EU időről időre feszült viszonya. De alapvetően nem ezek okozzák a forint gyengülését, legfeljebb ráerősítenek arra, illetve akadályozzák a jelentősebb erősödést.

Részben a már említett carry trade-ügyletek okozzák azt, hogy mostanra komoly forint elleni pozíciók épültek fel a külföldi befektetők részéről, az MNB havonta frissülő ábrakészlete szerint nagyjából 3000 milliárd forint jelenleg ez a short állomány, mely nem nagyon tud csökkenni.

Vagyis előállt egy olyan helyzet, hogy a rekordalacsony magyar reálkamat kimondottan erős forint elleni piaci spekulációval és dollárerősödéssel párosul, ezek pedig folyamatosan erősítik, gerjesztik egymást.

Meddig tarthat a vesszőfutás? Jön a 350?

Mióta szinte napról napra dönt új történelmi csúcsot az euró ára, azóta napról napra felvetődik a kérdés: Hol lesz a vége? Néhány hete a Portfolio megkérdezte a hazai elemzőket, akkor senki nem bízott már abban, hogy 340 alatt megáll a gyengülés (kimondhatjuk, hogy igazuk lett), viszont a többség azt sem gondolja, hogy innen szabadesésben folytatódik a forint útja.

A szakértők véleménye alapján az alapforgatókönyv nagyjából úgy foglalható össze, hogy az év első felében folytatódhat a forintgyengülés, aminek valahol 340-350 között lehet a csúcsa, aztán ha egy kicsit kedvezőbbre fordul a hangulat, akkor az év második felében már óvatos erősödés is jöhet vissza 340 alá.

Ha a technikai elemzés oldaláról közelítjük meg, akkor még ennyire sem rózsás a kép: ebből a szempontból a 340 nem számít erős ellenállásnak az árfolyamban, csak lélektani jelentősége van, rövidtávon akár a 350-ig is megnyílhat az út az euró előtt.

Első lépésben a ma reggel 9-kor megjelenő januári inflációs adatra figyelnek a befektetők, hiszen már decemberben is a jegybanki cél (3 ±1 százalék) felső határán volt a pénzromlás üteme, és a szakértők további emelkedést vártak az év elejére. Ha még a várt 4,4%-nál is magasabb adatot közöl a KSH, akkor az rövidtávon tovább gyengítheti a forintot.

Van egy kulcsszereplő a piacon: M-mel kezdődik a neve és NB a vége

A forint gyengülését látva időről időre előjön a jegybank szerepe, illetve tűrésküszöbe kérdésként. Erről azonban mindenki óvatosan beszél, hiszen az MNB eddig mindig elhárította a forintárfolyamra vonatkozó kérdéseket, rendre azt hangsúlyozta, hogy nincs árfolyamcélja, számára az egyetlen horgony az infláció alakulása. Abban pedig hiába látunk Európa-rekordnak számító 4% feletti értéket, a Monetáris Tanács szerint ez csak átmeneti, az év első hónapjait követően szép lassan visszasüllyed majd a drágulás üteme a jegybanki célsávba.

Márpedig a jelenlegi helyzetben azt mondhatjuk, hogy a piac legfontosabb kulcsszereplője az MNB. Az ultra laza monetáris politika mellett ugyanis a jegybank gyakorlatilag azt csinál a forinttal, amit csak akar. Ha akarna.

A jelentős shortállomány leépüléséhez elég lenne csak óvatosan jelezni azt, hogy már látszik a horizonton a monetáris politika közelgő szigorítása. Eddig azonban még nagyon óvatosan sem lengették ezt be, miközben a régióban például a csehek és a románok már javában emelik a kamatot. Ha a befektetők azt látnák, hogy a magyar jegybank is hasonló utat jár be, csak lassabban, akkor rögtön elkezdenék leépíteni a forint ellen felvett pozícióikat. Egyelőre azonban a többség arra számít, hogy az MNB még jó sokáig kivár, egyre többen tartanak attól, hogy akár túl sokáig.

Azért az utóbbi hetekben látszottak a jelei annak, hogy a jegybank sem érzi magát annyira kényelmesen, mint eddig, erre utaltak a heti devizaswap-aukciók, melyeken többször előfordult, hogy egyáltalán nem fogadtak el ajánlatot, ezzel csökkentették a bankrendszer forintlikviditását. Ezekre a tenderekre többször átmenetileg erősödött is a forint, de most hétfőn már azt láttuk, hogy a jegybanki lépés is hatástalan volt. Ennek oka pedig az a Commerzbank elemzője szerint, hogy a bankközi kamat (BUBOR) nem emelkedett olyan ütemben, mint amit az inflációs helyzet megkíván, vagyis a likviditás szűkítése már kevés volt a piac számára.

A 340-es szint áttörése azért lehet mérföldkő, mert tavaly, amikor a forint komolyabban gyengülni kezdett, tartósan 330 feletti eurójegyzéseket láttunk, akkor az első elemzői vélemények arról szóltak, hogy valahol 340 körül lehet a jegybank tűrésküszöbe, annak elérése után avatkozhat be például verbális intervencióval a forint erősítése érdekében. Akkor ez még nagyon távolinak tűnt, mára viszont valóság lett.

Persze nehéz elképzelni, hogy egy csapásra 180 fokot fordul az MNB és kijelenti, hogy ugyan eddig nem is volt árfolyamcélja, de most már aztán nem akar ennél gyengébb forintot. Ha akar, ki tud navigálni ebből a csapdából az MNB, hiszen a gyenge forint az importtermékeken keresztül az inflációban is megjelenik. Elég lenne csak annyit mondaniuk, hogy egészen mostanáig ez nem veszélyeztette az inflációs cél elérését, a jelenlegi árfolyam mellett viszont az hosszútávon veszélybe kerülhet. Vagyis köthetik magukat ahhoz, hogy őket nem az árfolyam, csak az infláció érdekli, az viszont részben éppen az árfolyam függvénye.

A jegybank más okból is nehéz helyzetben van, nevezetesen, a nagy monetáris politikai döntéseket negyedévente szokta meghozni. Legutóbb decemberben tették ezt meg, ha pedig tartani akarják magukat a tervhez, akkor csak március végén, a friss inflációs jelentés publikálásakor lesz erre megint lehetőségük. Ekkor tudja a jegybank leginkább megmutatni, mit miért tesz, és miért változtat, illetve ekkor határoz a kiszorítandó bankközi likviditásról is, amellyel most a kamatszintet alakítja.

Vagyis most vagy félredobják az eddigi terveket látva a forint gyengülését, vagy kitartanak és akár megvárják a 350-es euróárfolyamot is. Előbbivel kétségtelenül sérülne valamennyit a jegybank hiszen az elkésettség látszatát kelti.

További dilemmát okozhat, hogy a jegybanknak az esetleges kommunikációval is óvatosan kell bánnia, hiszen vélhetően azt sem akarják, hogy hirtelen az összes forint shortot zárjanak a befektetők és 320-ig erősödjön a magyar deviza, majd komoly volatilitás jellemezze a forintot. Számukra az lenne az ideális, ha szép lassan csökkenne a külföldi befektetői nyomás a magyar devizán, kérdés, hogyan lehet ezt a gyakorlatban kivitelezni. Ha valóban szükségét érzi ennek a jegybank, akkor a patikamérlegen adagolt üzenetek időszaka következik.

Az biztos, hogy a forint szempontjából kulcsfontosságú időszak jön kezdve a ma reggeli inflációs adattal. Emellett lényeges lesz, hogyan alakul az euró-dollár jegyzés, ha folytatódik az amerikai deviza erősödése, akkor az újabb és újabb mélypontok felé lökheti a forintot is. A legfontosabb pedig az lesz, valóban elértük-e az MNB tűréshatárát, erre is választ kapunk majd a következő hetekben.

