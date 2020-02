Nagy Márton szavaira megtépték a forintot

Csütörtök reggel 340-nél kezd a forint az euróval szemben, vagyis nem tud visszaerősödni a magyar deviza a tegnap esti lélektani mélypont után. A forint hetek óta nyalogatta a 340-es szintet, végül szerda este lett meg az új rekord. A forint sorsával ma reggeli cikkünkben bővebben foglalkoztunk:

Az MNB tegnap megjelent jegyzőkönyve is ráerősített a forint gyengélkedésére, hiszen megerősítette azt, hogy a Monetáris Tanács tagjai egyhangúan a laza monetáris kondíciók fenntartása mellett voltak januárban – írja reggeli értékelésében a Commerzbank. Vagyis az gyengíthette tovább a forintot, hogy egységesek a döntéshozók, senki nem szorgalmazott szigorítást.

A bank szakembere szerint rövidtávon jöhet még további forintgyengülés, mivel a piac szkeptikus a jegybank ultra laza monetáris politikájával kapcsolatban.

Az elemzés azt is kiemeli, hogy a forint nem csak az euróval szemben ment új mélypontra tegnap, hanem legfontosabb riválisával, a lengyel zlotyval szemben is. Ráadásul ott is egy lélektani határhoz értünk, 80 felett is járt a jegyzés. Persze azt a német bank szakembere sem gondolja, hogy rögtön jelentősen emelni kellene az alapkamatot, szerinte elég lenne egy hiteles jelzés arról, hogy hamarosan szükségessé válhat a szigorítás. Jelenleg azonban a piac nem hisz abban, hogy ezt megteszi az MNB.

Ma a forint szempontjából lényeges lehet a kilenc órakor megjelenő inflációs adat, az elemzők várakozásai szerint a decemberi 4%-ról 4,4%-ra gyorsulhatott az áremelkedési ütem, ez pedig további rossz hír lenne a forint számára, hiszen a jegybanki cél feletti infláció tovább gyengíthetné a magyar fizetőeszközt.

A dollárral szemben most 312,6-nál jár a forint, míg az angol font 405,1 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális, 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a csütörtöki napot az euróval szemben, a feltörekvő piacokon pedig a török líra 0,1 százalékot veszített a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig fél százalékos eséssel nyitott.

A forint szempontjából is lényeges lehet, merre tart az euró-dollár jegyzés, az utóbbi napokban az amerikai deviza erősödése tovább rontotta a feltörekvő devizák, így a forint kilátásait is. Ha folytatódik a tendencia, akkor még nehezebb lehet talpra állnia a forintnak. Csütörtök reggel egyébként 1,088-nál jár az árfolyam, ami stagnálást jelent tegnaphoz képest. A japán jen eközben 0,3 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben, az angol font pedig minimális elmozdulást mutat.