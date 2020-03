Óriásit ütöttek a forinton, 348-ig ugrott az euró!

Magyar Nemzeti Bank (MNB) a mai napon több intézkedést hozott annak érdekében, hogy támogassa a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került, illetve potenciálisan nehézségekkel szembesülő vállalatokat. Az MNB felszólítja a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel alkalmazzanak a vállalatok esetén törlesztési moratóriumot.

A bejelentés 7 perccel azután történt, hogy a euró árfolyamát nagyon hirtelen, gyakorlatilag 5 másodperc alatt 342-ről 348 közelébe rántották. Tehát elvileg nem szabadna, hogy a két esemény összefüggjön, és amilyen sűrű híráramlás van, lehet ez véletlen is, de az egybeesés még így is rendkívüli. Az is igaz, hogy a jegybanki döntésnek nem kellene ekkorát rántania a forinton, ha csak a tartalmát nézzük. Ez alapján a lehetséges okok:

A rendkívüli nemzetközi környezet. Kockázatkerülés.

A törékeny hangulatban egy nagy szereplő eladási akciója zavarta meg a piacot.

Technikai szint: az új történelmi forintmélypont után szabad tér nyílt a nagyobb gyengülés irányába.

Fat finger. Hibás kereskedési ajánlat okozta zavar.

Az MNB döntése (vagy arról szóló félinformációk) kiszivárgása bizonytalanította el a piacot.

Bármelyik lehetséges, amilyen időket élünk.