Nem gyengül tovább a forint, de ma már ez is nagy eredmény

Hétfő reggel folytatódott a volatilitás a forint piacán, fél kilenc előtt nem sokkal 353,25-nél járt az euró jegyzése, de nem sokkal korábban 355 közelében is járt a jegyzés. A múlt héten a 360-at is megközelítette az euró-forint jegyzés, majd onnan kapcsolt rá, és pénteken átmenetileg 350 alatt is járt. Vagyis továbbra is hatalmas a csapkodás a piacon, nem tudnak megnyugodni a kedélyek. A dollár most 329,2-nél jár, míg az angol font 383 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty 0,9 százalékos gyengüléssel kezdte a hetet, míg a cseh korona 0,1 százalékot veszített az euróval szemben hétfő reggel. A feltörekvő piacokon a török líra fél százalékot veszített a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig egy százalékos eséssel nyitott.

Az utóbbi napokban-hetekben az euró-dollár árfolyamot is komoly kilengések jellemezték, a múlt hét végére épp a dollár kapcsolt rá, majd ma reggel látszik némi fordulat. Az 1,073 körüli árfolyam 0,3 százalékkal magasabb a péntek estinél. A japán jen az ismét felerősödő kockázatkerüléssel 0,6 százalékot erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,3 százalékos erősödéssel kezdi a hetet.