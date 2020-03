Próbál visszakapaszkodni a forint 350 alá, ma az MNB-re figyel a piac

Kicsivel 350 felett kezdi a napot a forint az euróval szemben, a további irányt azonban elsősorban az MNB délutáni kamatdöntése határozhatja meg. A szakemberek többsége szerint az utóbbi hetek globális és régiós lazítási hullámjához csatlakozik ma a magyar jegybank is, a kérdés csak az lesz, milyen lépéseket jelentenek be.

Kedd reggel 350,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. A mai napot elsősorban az MNB délutáni kamatdöntése határozza meg, főleg úgy, hogy friss inflációs és növekedési prognózis is érkezik a jegybanktól. A szakemberek többsége szerint a globális és régiós lazítási hullámhoz csatlakozik ma a magyar jegybank, a kérdés csak az lesz, milyen konkrét intézkedéseket jelentenek be, szóba kerül-e például az állampapírvásárlás. A nap második felében a forint is a jegybankra figyelhet, akár megint heves kilengések jöhetnek a jegyzésben. A dollárral szemben kedd reggel 323,6-nál jártunk, míg az angol font 376,5 forintba került.

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régióban is a korrekció jeleit látjuk, a hétfői 2 százalék feletti zuhanást követően a lengyel zloty fél százalékos erősödéssel kezdett, míg a cseh korona mindössze 0,1 százalékot javított. A feltörekvő piacokon a török líra 0,8 százalékos erősödést mutat a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 1,2%-ot javított.

A dollár hétfőn a Fed erőteljes lépései után kapcsolt gyengülésbe az euróval szemben, egyelőre ezt folytatja ma reggel is, több mint 1 százalékos emelkedés után 1,0844 körül jár a jegyzés. Közben a japán jen 0,6 százalékkal, az angol font pedig egy százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Ahogy említettük, a forint szempontjából ma elsősorban az MNB döntésére figyelünk, de mellette a délelőtt érkező nyugat-európai és a nap második felében megjelenő amerikai előzetes beszerzési menedzserindexek is meghatározhatják a hangulatot.