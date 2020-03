A 350 már túl sok volt a forintnak, újra 355 körül indítja a napot

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A keddi nap második felében ismét gyengült a forint az euróval szemben, így nem sokáig tartottunk ki a 350-es szint környékén. Sőt, az MNB kamatdöntése után átmenetileg 358-nál is járt a jegyzés, amivel a múlt heti történelmi mélypontot közelítette 360-nál. A következő időszakban is várhatóan a nemzetközi hangulat határozza majd meg a forint árfolyamát is, emellett a jegybank mai repotenderét is érdemes lesz figyelni.