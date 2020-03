Úgy gyengült 350-ig a forint, hogy igazán még meg sem támadták a spekulánsok

Beke Károly Cikk mentése Megosztás

Alig változott a forint piacán a pozícionáltság az utóbbi hetekben, vagyis a gyengülést nem lehet a külföldi spekulánsok támadásával magyarázni – derül ki az MNB kedden megjelent friss ábrakészletéből. Az utóbbi egy hónapban minimálisan még csökkent is a forint gyengülésére fogadó pozíciók állománya, ez is azt támasztja alá, hogy most nem a pozíciók, hanem a nemzetközi hangulat lökték új mélypontra a magyar devizát.