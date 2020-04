Visszaütötték a forintot Orbán Viktor szavai után

Hétfő reggel 364 alatt egy hajszállal járt a forint az euróval szemben, ez 0,7%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Úgy tűnik, hogy a piac egyelőre kedvezően értékeli a kormány gazdasági mentőcsomagjának eddig megismert részleteit, várhatóan ma beszél majd Orbán Viktor miniszterelnök a további konkrétumokról, majd holnap az MNB is további lépéseket jelenthet be. Egyelőre ezekre várnak a befektetők, így a mai és holnapi bejelentések a forint árfolyamára is hatással lehetnek. A dollárral szemben 336,38-nál kezdi a napot a forint, míg az angol font 412,88 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is érezhető erősödéssel kezdte a napot, de a forint így is felülteljesítő. A lengyel deviza 0,3%-ot javított az euróval szemben, a korona pedig bő fél százalékot javított. A feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, a déll-afrikai rand pedig 0,3 százalékot veszített.

Az euró-dollár árfolyamban lassan érlelődik az újabb fordulat, az utóbbi napokban 1,08-ig szárnyalt a dollár, most viszont ott megtorpant, egyelőre minimális korrekciót látni ma reggel. Közben a japán jen 0,6 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig stagnál.