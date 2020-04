Megtört a forint gyengülő trendje – Mi jön most?

A javuló nemzetközi befektetői hangulat és az MNB keddi kreatív monetáris szigorítása együtt segíthet a forintnak abban, hogy a következő napokban az erősödés felé mozduljon el és ebben a technikai elemzés is támogatja.

Még az MNB tegnap délutáni bejelentései (fedezet hiteleszközök 95 bázispontos kamatemelése, mellette jelentős eszközvásárlási programok, hitelélénkítés sterilizációval) előtt, a kormány bejelentései mellett megtört a forint egyhavi gyengülő trendje. A berajzolt trendvonal alá bukott az euróval szembeni árfolyam 360-ig, aztán a jegybanki bejelentések mellett átmenetileg 356,5-nél is járt a kereskedés, majd estére 357,5 körül stabilizálódott az árfolyam. Ma reggel aztán már a várt feletti inflációs adat előtt is jött egy kis visszagyengülés 359-ig, majd az adat utáni 20 percben érdemi árfolyammozgást nem láttunk.

Amennyiben technikai elemzési szemmel nézzük az EURHUF árfolyamát, azt látjuk, hogy a március közepi gyors kitörés felfelé elakadt 370-nél, onnan van egy lecsorgás (visszakorrekció) 360 alá, és a tegnapi forinterősödéssel a kitörés 38,2%-os Fibonacci szintje közeléig süllyedt vissza az árfolyam, ahonnan most újra emelkedik az EURHUF. Technikailag esélyes, hogy az EURHUF a letört trendvonalig visszaemelkedik (360-361 közötti zóna), majd onnan lefordul és

akár nagyobb forinterősödés is kezdetét veheti a 350-352 körüli zónáig.

Amennyiben február vége óta nézzük a régiós devizák euróval szembeni mozgását, amikor a koronavírus Európában is elkezdett egyre nagyobb pusztítást okozni, azt látjuk, hogy a forint a lengyel zlotyval összhangban 5,5% körüli gyengülést mutat, míg a cseh korona 7,5%-osat. Nem lóg tehát már ki a forint a szűkebb értelemben vett régiós devizák mezőnyéből, az MNB és a kormány minapi bejelentései (még ha eléggé homályosak is az utóbbiak egyelőre) stabilizálni tudták az árfolyamot, illetve tartósan erősebb szintekre húzták vissza.

A forint a dollárral szemben ma reggel 331 körül hullámzik a bankközi piacon. Itt is azt látjuk, hogy az emelkedő trendvonal tegnap már letörte az árfolyam, és most készül alulról visszatesztelni azt. Ez 335 körül történne meg és utána a technikai elemzés szabályai alapján a forintnak erősödnie kellene, akár a 320 körüli zónát is célba vehetné (a 19 évvel ezelőtti forint történelmi mélypont 318,5 körül volt, az tehát továbbra is fontos technikai szint az árfolyamban).

Címlapkép forrása: Shutterstock