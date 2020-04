Kifakadt a legnagyobb szakszervezet a szép csendben eldöntött óriási munkaügyi módosításról

Most nullázza le a kormány az elmúlt 200 év munkaügyi vívmányait, megfosztva minden joguktól a munkavállalókat – reagált felháborodva a Magyar Szakszervezeti Szövetség és több tagszervezete a kormány váratlan, különösen cinikus módon nagypéntekre időzített határozata, a 24 havi munkaidőkeret bevezetése ellen. Ez már a hamisítatlan rabszolgatörvény. A MASZSZ a holnapi – április 15-ei - VKF ülésen az előzetes egyeztetés nélkül hozott, különösen kegyetlen határozat visszavonását fogja követelni – olvasható a legnagyobb hazai szakszervezeti szövetség közleményében.

A pénteki Magyar Közlönyben kihirdetett kormányrendelet értelmében a cégek egyoldalúan bevezethetik a 24 hónapos munkaidő-keretet. Ez lényeges könnyítés a most leálló, vagy tevékenységüket visszafogó (elsősorban termelő) nagyvállalatok számára, számukra ugyanis ez egy fontos rugalmassági elem lehet, akár az elbocsátásokat is visszafoghatja. A Vasas Szakszervezeti Szövetség már múlt héten jelezte felháborodását, majd az ITM szólalt meg a döntés indokoltságáról.

Kedden a Magyar Szakszervezeti Szövetség adta ki állásfoglalását a kormány lépéséről.

Munkavállalók tömegeit játssza át a munkáltatók kezére a kormány azzal, hogy határozatban legalizálja számukra a 24 hónapos munkaidőkeret szabad elrendelését – jelentette ki Kordás László a szakszervezet közleménye szerint.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint most élesítik be igazán a rabszolgatörvényt, amelyre a döntéshozók érdekes módon éppen ezt a veszélyhelyzetet, az emberek kiszolgáltatottságát használják fel. A különösen cinikus megfontolásból a húsvéti ünnepi készülődésre időzített rendelettel a munkáltatók szabad kezet kaptak arra, hogy 24 hónapig bárkit, bármikor, bármilyen hosszú túlórára kötelezzenek egyoldalúan akár otthon, távmunkában is. Mindezt úgy, hogy a túlmunka elszámolásával nem kell sietni, ráérnek azt akár a ciklus végén kifizetni - emlékeztetnek.

Az intézkedés ünnepre való időzítésénél már csak az indoklás cinikusabb: a határozatot „a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében” hozták meg. Bizonyára ez az oka annak is, hogy ugyanez a határozat a kollektív szerződéseket is hatálytalanítja – jegyzi meg keserűen az elnök.

Vagyis: a veszélyhelyzet ideje alatt – s talán még tovább is – semmi nem fogja megvédeni a munkavállalókat attól, hogy hatalmi szóval agyonhajszolják őket.

A szakszervezetek azzal tökéletesen egyetértenek, hogy mindent meg kell tenni a járvány gazdasági hatásainak a csökkentéséért, hiszen ez közös érdek, ám az egyoldalú módszer ellen határozottan tiltakoznak. Az ominózus határozatot, amely totálisan megfosztja a munkavállalókat a jogaitól, s drasztikusan lenullázza az elmúlt 200 év munkaügyi vívmányait megint az érdekvédőkkel való előzetes egyeztetés nélkül, a járványügyi intézkedések égisze alatt hozták meg az illetékesek. Ráadásul ebben a helyzetben nincs látványos tiltakozási eszköz, hiszen a járvány miatt még tüntetni sem lehet.

Nem ez az első alkalom, hogy ünnepre időzít drasztikus változtatást a kormány, hiszen a rabszolgatörvény két évvel ezelőtt karácsonyra, a totális beélesítés pedig most, húsvétra „érkezett” – emlékeztet az elnök, aki szerint félő, hogy ezzel állandósul is a helyzet. Hiszen egyelőre nem tudni, hogy mennyi ideig tart majd ez az állapot, s elképzelhető, hogy ezeket az intézkedéseket a járvány lezajlása után sem fogja visszavonni a kormány. Kordás emlékeztet: a rabszolgatörvénnyel eredetileg is éppen a munkáltatóknak akart kedvezni a kormány.

A MASZSZ a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának holnapi – április 15-ei – ülésén a kormányhatározat visszavonását fogja követelni – írják. A szövetség és tagszervezetei a munkavállalókat arra biztatják, hogy önállóan ne írjanak alá számukra kedvezőtlen túlóraegyezséget, minden alkalommal kérjék az érdekvédelmi szervezet helyi képviselőjének a segítségét.