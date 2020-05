Menetel tovább a forint 350 alatt is

Kedden megunta a 350-360-as sávban való semmittevést a forint és nekivágott az erősödésnek. A nap második felére 350 alá kapaszkodott vissza, ami több mint egy százalékos erősödést jelentett hétfőhöz képest. Ezzel nagyjából három hét után tört ki sávjából a magyar deviza, bár eddig a 350-es szint erős támasz volt az árfolyamban. Egyelőre most sem, lehet egyértelműen kijelenteni, hogy sikeres volt a kitörés, hiszen még szerda reggel is 349,7-nél jár az euró-forint jegyzés, vagyis bármikor visszagyengülhet a kulcsszint fölé a magyar deviza. Ha viszont sikerülne 350 alatt maradni vagy tovább erősödni, akkor újabb forinterősödésre nyílhatna meg a tér. A dollárral szemben most 323,1-nél járunk, míg az angol font 401,5 forintba kerül.

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A versenytársak közül szerda reggel a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdett az euróval szemben, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand viszont 0,4%-os erősödéssel kezdett.

Az euró-dollár jegyzésben kedden a német alkotmánybíróság döntése hozta meg az újabb dollárerősödési hullámot. Ez egyelőre szerda reggel is kitart, az amerikai deviza további 0,2%-os erősödéssel 1,08 közelében jár lassan. A japán jen eközben 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékot veszített.

