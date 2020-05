Tovább esik a forint, kilógunk a régiós sorból

Folytatódik a forint esése ma: az euróval szembeni jegyzések 353,7-ig emelkedtek, most 353,3-nál jár a kereskedés. Ez bár csak fél százalékos esést jelent, de már ezzel is kilógunk a régiós sorból: még az orosz rubel is csak 0,3%-ot gyengült a cseh koronával együtt, míg a lengyel zloty minimálisan erősödött is. A dollár/forint jegyzések most 325,75-nél ingadoznak a bankközi piacon.

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start