Erősödéssel kezd a forint, megint megpróbálkozhat a betonfallal

Kis erősödéssel kezdte a hetet a forint az euróval szemben amellett, hogy az európai tőzsdéken is jobb kicsit a hangulat. Az euró jegyzése a 350-es szint közelében jár, a fontos technikai szint 348-nál húzódik, így arra lesz érdemes figyelni a héten. Az Európai Bizottság szerdán jelenti be a német-francia 500 milliárd eurós helyreállítási alapra vonatkozó javaslat alapján a saját javaslatát, és ha olyan terv jön ki, ami elfogadhatónak tűnik akár az ellentábor „négy fukar” csoportjának is, az az eurót akár jelentősen erősítheti majd a rákövetkező időszakban.

A háborúban elesettekre emlékezik ma Amerika,így munkaszüneti nappal indul a hét és ezért ma világszerte kisebb likviditásra számíthatunk. Mindenesetre ma mérsékelt optimizmussal indult az európai kontinensen a részvénypiaci kereskedés és ez a forintot is segítette reggel 350,3-ról 349,7-ig erősödni.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 25. Emelkedéssel indul a hétfői kereskedés Európában

Amint az alábbi ábrán látszik: a 61,8%-os Fibonacci korrekciós szint miatt a 348-as támaszra érdemes figyelni az EURHUF-ban, az múlt héten már megfogta a forint erősödési kísérletét, kéthavi forintcsúcsról fordult a kurzus. A fundamentális területre visszatérve az e heti makronaptárunk itt érhető el, a holnapi várhatóan eseménytelen MNB kamatdöntéssel kapcsolatos piaci elemzői felmérésünk konszenzusa pedig itt.

Az euró/dollár múlt hétfőn a nagy jelentőségű német-francia javaslat hatására (ami először tartalmazott közös adósságvállalást, azaz fordult a németek hozzáállása) határozottan erősödött, a hét közepén 1,10-ig emelkedett, aztán mára 1,09 alá visszasüllyedt. Ebben annak is szerepe lehet, hogy a hét végén kijött ellenjavaslatával a fukarok csoportja, de az Európai Bizottság minden bizonnyal mindkét javaslatot beépíti szerdai kompromisszumos javaslatába, így tehát a helyreállítási alap várhatóan vissza nem térítendő támogatások és hiteleket is tartalmaz majd, azaz a kecske is jóllakhat és a káposzta is megmaradhat.

Ez pedig növeli az egész alap elfogadási esélyeit az EU27-ben, ami az eurót akár jelentősen is erősítheti majd a következő időszakban, hiszen végre a közös fiskális politika felé mozdul el a közösség, ami egyúttal csökkentené az Európai Központi Bankon is a nyomást, hogy tovább növelje a pandémia miatt minap elindított újabb 750 milliárd eurós eszközvásárlási programját. A Nordea Bank hétvégi piaci kommentárja szerint ha ezzel párhuzamosan az európai Mifid II szabályozást is lazítanák, ami a bankok profittermelő képességét segítené, akkor ez a kettő együtt, de főként az első tényező önmagában is 1,20 fölé lenne képes vinni majd az euró/dollárt.

A dollár ma reggeli erősödése és a forint szintén kis erősödése együtt azt eredményezte, hogy a dollár/forint jegyzések 321,5 körül maradtak a bankközi piacon.

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images