Merkelék nagy bejelentése óta látványosan menetel az euró, elakadt a forint lendülete

Közel 4%-ot erősödött az euró a dollárral szemben azóta, hogy május 18-án elkezdtek szivárogni az első hírek, majd a tényleges bejelentés is megjött a történelmi jelentőségű német-francia javaslatról a közös uniós adósságkibocsátásra. Ez ugyanis a közös fiskális politika nagyobb jelentőségére is utal az EU-ban, ez pedig növeli a befektetők bizonyosságát arról, hogy az eurózóna fennmarad, sőt megerősödve kerül ki a mostani vírusválságból. Ez a javuló kockázati étvágy, illetve a korábban gondoltnál talán kisebb régiós recesszió is szerepet játszik abban, hogy a forint is meglódult az euróval szemben, igaz mára úgy tűnik, kifulladt a lendülete.