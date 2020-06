Pihen egy kicsit a forint, mielőtt nekifutna a 340-nek?

Kedd reggel egyelőre stagnálással kezd a forint az euróval szemben, így továbbra is a 340-345-ös sávba van beragadva a jegyzés. Egyelőre összességében a devizapiacon sem látunk nagy elmozdulásokat, csendesen indul a nap.

A forint 343,5 körül járt az euróval szemben kedd reggel, ez szinte hajszálra megegyezett a hétfő esti árfolyammal. A magyar deviza napok óta a 340-345-ös sávban ingadozik, a jelek szerint újabb munícióra lenne szüksége a 340-es lélektani szint áttöréséhez, ráadásul ott fontos technikai támasz is van. Ha marad a pozitív hangulat, akkor persze egyáltalán nem zárható ki, hogy azt is megugorja a forint, bár a szakértők lassan inkább az erősödés kifulladására számítanak. A dollárral szemben most 304,28-nál járunk, míg az angol font 386,8 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdultak, minimális gyengülésben vannak az euróval szemben, vagyis azt mondhatjuk, hogy egyelőre főleg a nemzetközi hangulat mozgatja a magyar devizát. A feltörekvő piacokon a török líra minimális elmozdulást mutat a dollárral szemben, a dél-afrikai rand viszont 0,4%-kal gyengült.

Az euró erősödése is megtorpanni látszik az utóbbi napokban, a korábbi 1,14 közeli szintnél fordult az euró-dollár. Most 1,1287-nél jár, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent tegnap estéhez képest, vagyis gyakorlatilag stagnál a jegyzés. A japán jen eközben 0,4%-kal erősödött a dollárral szemben, az angol font viszont 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot.

Címlapkép: Getty Images