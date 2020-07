Újra divatba jön az euró - két ország csatlakozhat az övezethez

Bulgária és Horvátország bejelentette, hogy még idén csatlakoznak az ERM2-höz, és már 2023-ban bevezetnék az eurót, az EKB pedig ehhez zöld utat adott. A közös pénz átvételének sok feltétele van az árfolyamstabilitás mellett, amelynek a két ország nagyészt megfelel, így jó esélyekkel fordulnak rá a kétéves "próbaidőre", de a koronavírus sok bizonytalanságot hozott. Az euróövezetnek azonban pozitív üzenet ez, az eddig kimaradó tagállamokra - köztük Magyarországra - pedig nyomást helyezhet az esetleges bolgár és horvát csatlakozás.

Két újabb taggal bővülhet az eurózóna, miután Bulgária és Horvátország az EKB bejelentése szerint teljesítette az ERM2 belépési feltételeit, és a folyamat akár még idén lezárulhat. A két országnak ezután két évet kell eltölteniük az ERM2-ben, mielőtt bevezethetik az eurót, így (idei ERM2-t feltételezve) arra leghamarabb 2023-ban kerülhet sor. A belépés mellett mindkét ország elkötelezett, és az eurózónának is fontos üzenet, hogy a közös fizetőeszköz továbbra is vonzó a tagállamok körében. Mielőtt azonban bővülne a valutaövezet, a minimális két év mellett egyéb feltételeknek is teljesülnie kell, hogy a két országot az eurócsoport tagjává fogadja.

Mi is az az ERM2?

Az európai árfolyam-mechanizmus (exchange rate mechanism - ERM) az euróövezet előszobája. Azért kapta a kettes sorszámot, mert már korábban is volt az Unió országi között árfolyamegyeztető rendszer. Ezek célja a sokféle devizával működő gazdasági övezet kiszámíthatóságát, viszonylagos árfolyamstabilitását biztosítani. Az euró bevezetése után ez a szerep teljesen visszaszorult, ám az euró bevezetéséhez előírt árfolyam-stabilitási feltétel még mindig ezen a rendszeren keresztül vizsgázik. Az ERM2 1999 óta létezik, és jelenleg egyetlen tagja van, Dánia. Az ERM-ben eltöltött két évben a tagállam valutája nem teljesen szabadon lebeg, hanem meghatározott árfolyamsávban tartózkodhat az euróhoz képest, ezzel készítve fel a tagállam monetáris politikáját (és egyben a reálgazdaságot) az euróövezet adta feltételekre.

Az árfolyamingadozás mértéke ebben a két évben az euróhoz képest +-15%-on belül lehet, ha az adott ország valutája ebből úgy kiszorul, hogy az ország egyoldalú leértékelésre kényszerül, akkor az ERM2 tagság megszűnik, és a kétéves folyamatot az elejéről kell kezdenie. Ez tehát gyakorlatilag egy főpróba a valutaövezetbe történő belépés előtt, hiszen az adott ország monetáris politikája már részben korlátokat kap, amely ezentúl nem a gazdasági ciklusok kiegyenlítésére, hanem elsődlegesen a stabil árfolyamra kell, hogy fókuszáljon. Ha az árfolyam közelít a sáv széléhez, az adott ország jegybankjának interveniálnia kell, hogy az árfolyam a sávon belül maradjon, és ennek egyéb gazdasági következményei is vannak.

Az árfolyamstabilitás fenntartása eddig többnyire nem okozott gondot a tagállamoknak. Olyannyira, hogy az euróra aspiráló országok egy része már a bevezetési szándék előtt is kötöttebb árfolyamrendszert működtetett, amiből az ERM-2 ±15%-os gyakorlata kedvéért sem lépett ki. Ilyen ország egyébként most Bulgária is, az ország a korábban a balti országoknál látott gyakorlatot követheti, és fenntartja a valutatanács rendszerét, ami egy tökéletesen rögzített árfolyamrendszer.

Fontos azonban kiemelni, hogy a kétéves ERM2 tagság és a stabil árfolyam még nem jelent automatikus belépőt az eurózónába, ahhoz még egyéb feltételeknek is teljesülnie kell.

Ezek a feltételek ráadásul néha pont az árfolyamstabilitás kárára tarthatók fenn, így aztán nem is meglepő, hogy az átlagosan az euró előszobájában töltött idő 5 év. (Az ERM2 tagságnak eddig a gyakorlatban legalább két és fél évig kellett tartania, hiszen a két éves teljesülés után a tagoknak még hivatalos döntést kell hozni a belépéshez való hozzájárulásról, az országnak pedig fel kell készülnie a bevezetés gyakorlati teendőire. Ez alapján egyébként a bolgár és horvát ERM2 egyre sürgetőbb, hiszen a 2023-as euróbevezetéshez elvileg heteken belül lépni kell.

A fentiek alól kivételt eddig csak a görög eset jelentett, ők pont két évet töltöttek a rendszerben, de az EU-taggá válásuk után azonnal jelentkező észtek és litvánok 7 és 11, Lettország pedig 9 évet töltött el az ERM2-ben.

A legérdekesebb Dánia helyzete – az ország 1999 óta tagja az ERM2-nek, ráadásul ők a 15%-nál szigorúbb, +-2,25%-os sávot határoztak meg maguknak, azaz a dán korona árfolyama szigorúan kötött. Ezzel az ország teljesen feladta a szuverén monetáris politikát, mégsem kíván belépni az eurózónába, és a britek kilépése után immár egyedüliként erre nem is köteles, a maastrichti szerződésben kimaradási jogot kaptak.

Az tehát, hogy Bulgária és Horvátország csatlakozik az ERM2-hoz idén, nem jelent garanciát az euróbevezetésre, sőt, minimum 2023-ig biztosan nem lesznek eurózóna tagok, de lehet, hogy csak ennél később jön el a csatlakozás. Viszont az euróbevezetés egy nélkülözhetetlen intézményi feltétele teljesül, amivel mégis közelebb kerül az ország a közös európai pénzhez.

Hogyan lehet továbblépni az ERM2-ből az eurózónába?

A kétéves ERM2 tagság csak az egyik a konvergenciakövetelmények közül, amelyet egy tagállamnak teljesítenie kell a csatlakozáshoz. Ha a két év eltelt, akkor az EKB és az eurózóna döntéshozói megvizsgálják a többi követelmény teljesülését, és ha zöld utat adnak, jöhet az euró. A maastrichti követelmények a kétéves ERM2 tagság mellett a következők:

Az inflációra vonatkozó követelmény szerint az éves átlagos harmonizált áremelkedés nem haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációt mutató tagállam (a meghatározást különféle értelmezési zavarok kísérik, a gyakorlatban a negatív inflációs értékeket figyelmen kívül hagyják) inflációs rátájának súlyozatlan átlagát a belépést megelőző évben – ez jelenleg 1,8%.

vonatkozó követelmény szerint az éves átlagos harmonizált áremelkedés nem haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációt mutató tagállam (a meghatározást különféle értelmezési zavarok kísérik, a gyakorlatban a negatív inflációs értékeket figyelmen kívül hagyják) inflációs rátájának súlyozatlan átlagát a belépést megelőző évben – ez jelenleg 1,8%. A tagállamnak teljesítenie kell az államháztartási hiányra vonatkozó elvárásokat is, azaz nem mehet 3% fölé a költségvetés GDP-arányos hiánya.

vonatkozó elvárásokat is, azaz nem mehet 3% fölé a költségvetés GDP-arányos hiánya. Az államadósságnak a GDP-hez viszonyított aránya nem érheti el a 60%-ot, de itt kivételt képez, ha az adósság „elegendő mértékben” csökken, és kielégítő ütemben közelít ehhez a referenciaértékhez.

a GDP-hez viszonyított aránya nem érheti el a 60%-ot, de itt kivételt képez, ha az adósság „elegendő mértékben” csökken, és kielégítő ütemben közelít ehhez a referenciaértékhez. A kamatszintekre vonatkozó követelmény szerint a hosszú lejáratú kamatlábak (10 éves futamidejű állampapírok kamata) legfeljebb 2%-ponttal haladhatják meg a három legkisebb inflációt felmutató tagállam kamatszintjének átlagát a csatlakozás előtti évben – a faramuci szabály miatt a referenciaérték nagyon gyorsan tud ugrálni attól függően, hogy hogyan változik a referenciaországok csoportja

Bulgária és Horvátország többnyire megfelel ezeknek a követelményeknek

Bulgária az EU legszegényebb országa, a makroadatok azonban kifejezetten rendben vannak. Az államháztartás masszív többlettel zárt 2019-ben, az államadósság a GDP 20%-a, és a hosszú távú kamatok terén is bőven van mozgástere Bulgáriának.

Egyedül az infláció jelenthet problémát, az 2019-ben megszaladt. Az infláció egyébként csak az utóbbi években nőtt, előtte alacsony volt, sőt, sokáig defláció sújtotta a bolgár gazdaságot. Ezt a probléma magától is megoldódhat, ha a világba visszatér az infláció, de technikai ügyeskedésekkel vagy akár az ERM2 középárfolyamának megállapításával (egyszeri felértékeléssel) is próbálhat javítani a helyzeten.

A horvát helyzet a maastrichti kritériumok szempontjából kissé eltérő – a hosszú távú kamatok, az államháztartás és az infláció is megfelelő mértékű volt az EKB legutóbbi értékelése szerint, de az államadósságráta egyelőre bőven 60% fölött van.

Természetesen az államadósságra vonatkozó követelményeknél az EKB csökkenést vár el, ha a 60% nem teljesült - ez sikerült az elmúlt 4 évben, viszont a koronavírus miatt alighanem ez is megugrik majd az országban.

Az árfolyamstabilitás rendben volt Horvátországban, a kuna bőven a 15%-os toleranciasávban mozgott az euróval szemben az elmúlt két évben.

Összességében tehát a fenti két tagállam a konvergenciakritériumok zömét teljesíti, a legnagyobb valószínűség szerint békeidőben a hiányzó 1-2 feltételt is teljesíteni tudták volna az átmeneti időszakban, a koronavírus viszont sok bizonytalanságot hozott, ami miatt nincs kőbe vésve a 2023-as bolgár és horvát euró.

Fontos üzenet ez az eurózónának

Az eurózóna a 2009-es válság óta veszített a presztízséből, az euró ellenzői szerint a fizetőeszköz nem alkalmas a pénzfunkciók betöltésére, illetve a gazdasági és politikai unió tökéletlen intézményrendszere miatt gyengén teljesít. A görög válság rávilágított a közös valuta gyengepontjára, és a stagnálástól szenvedő Olaszországban szintén felerősödtek az euró-ellenes hangok, hiszen önálló monetáris politika hiányában nem tudták a valutájuk leértékelésével támogatni a növekedést.

A 2004-es csatlakozási boom után sok új tagállam szinte azonnal ERM2-ért folyamodott, azok azonban, akik ezt akkor nem tették meg, azóta is vonakodnak bevezetni azt. (Az uniós alapszerződés ugyan kötelezi őket, hogy a konvergenciafolyamat révén teremtsék meg az euró átvételének a lehetőségét, de határidőt nem szab, így de facto a tagállamra bízza a bevezetésről szóló döntést).

A bolgárok és horvátok csatlakozási kérelme mindenképp pozitív üzenet az euró szempontjából, hiszen csalhatatlan jele annak, hogy az euró továbbra is vonzó, és még a kevésbé fejlett gazdaságok is inkább előnyét látják, mint hátrányaitól tartanak. Nem meglepő ez a döntés, a két ország nagyban támaszkodik a turizmusra, amelyet sokkal gördülékenyebbé tenne a közös valuta, ráadásul a bolgárok a rögzített árfolyam miatt gyakorlatilag meg sem érzik majd az önálló monetáris politika elveszítését (az euróbevezetés pénzügyi válság előtti és utáni dilemmáiról itt és itt írtunk részletesebben).

Fontos szempont lehetett a koronavírus is, hiszen egyértelműen látszik, hogy az euróövezeti tagállamoknak a válságkezelés során több eszközük áll rendelkezésre, ilyen például az EKB eszközvásárlása, ami nem terjed ki az övezeten kívüli EU-tagállamokra. A külföldi működőtőke-beáramlást is előmozdíthatná az euró bevezetése a két országban.

Csak pár tagállam marad

A horvátok és a bolgárok csatlakozásával alig egy maroknyi tagállam marad, amelyek még nem vezették be az eurót, és amelyeken nőni fog a nyomás, hogy megtegyék azt. Ezek a tagállamok

Svédország,

Dánia,

Románia,

Csehország,

Lengyelország,

Magyarország.

Már korábban is írtunk róla, hogy Magyarország a konvergenciakritériumok egy jó részét nem teljesíti, és a jelenlegi gazdaságpolitikai kurzus nem is az alacsony inflációt és a stabil árfolyamot tekinti elsődlegesnek, hanem pont ezek növekedésével egybevágó gazdasági növekedést.

Ráadásul az csak az egyik akadálya a bevezetésnek, hogy nem teljesítjük a kritériumokat, sokkal fontosabb a tény, hogy egyelőre nem is akarjuk. Az MNB meghatározott egy saját kritériumrendszert, amely az általános gazdasági felzárkózást tekinti fő mércének, de az EU átlagos egy főre jutó GDP-jének 90%-ától nagyon messze vagyunk.

Dánia – mint azt fent írtuk – kivételt képez, ők nem kötelesek bevezetni az eurót. A fiskálisan fegyelmezett Svédországnak nem jelentene problémát a konvergenciakritériumok teljesítése, de őket is megkötik a politikai akadályok, 2003-ban ugyanis a lakosság népszavazáson döntött az euró bevezetése mellett, és a kormányok azóta sem tettek jelentős lépéseket, hogy ezt a kérdést felülvizsgálják.

Csehország hagyományosan euroszkeptikus ország, ha a fogalom alatt a közös pénz elvetését értjük. Egy 2019-es felmérés szerint a lakosság 75%-a ellenzi a bevezetést, és csak 20% támogatja. A német és osztrák gazdaságba történő szoros integráció viszont racionálissá tenné a bevezetést, és a felmérések szerint a cseh vállalatok 20%-a eurót használ korona helyett. A politikai kurzus egyelőre nem tűzte ki célul az euróbevezetést (a lakosság elutasító hozzáállását látva ez érthető), de a gazdasági érdek előbb utóbb „surranópályán” előidézheti a bevezetés szükségességét (például úgy, hogy egyre több helyen fogadják el majd).

Lengyelországnak az összes uniós szomszéda eurót használ, a legnagyobb kereskedelmi partnere Németország, így rajtuk is nagy lehet a nyomás a bolgár és horvát csatlakozással, hogy kérvényezzék a felvételt legalább az ERM2-be. Politikai akarat viszont itt sincs, a jelenlegi, stabil kormányzati többséggel bíró kormány aligha lép az euróbevezetés utjára.

Romániában a szándék megvan, a kormány és a jegybank is elkötelezett, de ők nem sietnének ezzel. A román gazdaság gyorsan zárkózik fel, de a gazdaságban komoly egyensúlyi, fenntarthatósági problémák vannak, amin először úrrá kellene lenni. Rövid távú kilátás nincs az ERM2-be történő csatlakozásra, és a politikai hozzáállás is bármikor változhat, mindenesetre a szomszédos és az EU-ba a románokkal egyszerre belépő Bulgária csatlakozása az övezethez katalizátora lehet a román euróbevezetésnek is.

Címlapkép: Getty Images