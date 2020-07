Esik tovább a forint, közeledünk a 356-os euróhoz

Az Egyesült Államokban átlépte a 3 milliót az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma, sok tagállamban meredeken emelkedik a napi új esetszám, például Floridában, emellett Ausztrália Victoria tagállamában is súlyos a helyzet, a Melbourne körüli korlátozások újabb csapást jelentenek az ausztrál gazdaságnak. Dél-Amerikában Chilében és Brazíliában is intenzíven terjed tovább a járvány, miközben a brazil elnök is igazoltan koronavírusos lett, és mindezt tv-kamerák előtt állva, a riporterekhez nagyon közel jelentette be. A környékünkön a szerb helyzet tűnik most a legdurvábbnak, ahol maga az államfő mondja drámainak a helyzetet és hétvégére kijárási korlátozásokat helyezett kilátásba az egész országra, amiért az éjjel súlyos zavargások kezdődtek.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 08. Drámai a szerb koronavírus-helyzet, miközben könnygázzal kellett oszlatni a kijárási korlátozás ellen tüntetőket Belgrádban

Ebben a környezetben érthető, ha a megelőző napok nagy emelkedése után inkább profitrealizálásba kezdenek a vezető tőzsdéken a befektetők és az óvatosabb hozzáállás a régiós devizákat is gyengíti kicsit. A forint már kedden reggel 252,5 körülről 354-ig gyengült, aztán a nap második felében 354 felett járt, ma reggel pedig 355 fölé ugrott az euró jegyzése. Ez bő egyhetes forintmélypontot jelent.

Technikai elemzési szempontból most azt kell figyelni, hogy a berajzolt csökkenő trendvonalat 356,2 körül átviszi-e felfelé az árfolyam, mert ha igen, akkor további tér nyílik ki a forint esése előtt.

A régiós devizáknál is látszik tehát kis gyengülés ma reggel, és ha az elmúlt egy hónapot nézzük, azt látjuk, hogy a forint 3% feletti gyengülést mutat az euróval szemben, amelynél nagyobbat csak az orosz rubel produkált.

A forint a dollárral szemben 315 körülig visszagyengült, mert ebben a tegnap óta bizonytalanabb nemzetközi befektetői hangulatban a dollár kissé erősebb szintekre jutott az euróval szemben.

Címlapkép forrása: Getty Images