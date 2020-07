Csúnyán elbántak a forinttal hétfő este

Gyengült a forint tegnap estére, így hiába reméltük még reggel, hogy talán a 350-es szinthez kúszhatunk közelebb, ma megint 355 feletti euróárfolyamról kell beszélni. Továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatja a magyar devizát, az amerikai tőzsdék lefordulásával párhuzamosan ütötték meg este.

Kedd reggel 355-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Tegnap érezhetően gyengült a magyar deviza, főleg este, 357 közelében is járt az euró jegyzése. Elsősorban az amerikai tőzsdék lefordulásával párhuzamosan botlott meg a forint is. A dollárral szemben most 312,83-nál járunk, míg az angol font 392,64 forintba kerül.

A régióban a forint az utóbbi hetekben nagyobb kilengéseket mutat, mint a versenytársak, ez ma is igaz, hiszen a lengyel zloty és a cseh korona minimális erősödéssel, gyakorlatilag stagnálással kezdtek reggel az euróval szemben. A feltörekvő piacokon közben a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékos erősödéssel kezdett.

Érdekes módon az euró-dollár árfolyamban sokkal kevésbé csapódik mostanában le a nemzetközi hangulat változása, mint a feltörekvő piaci devizák esetében. Kedd reggel 1,135 közelében járt a jegyzés, ami gyakorlatilag változatlan szintet jelentett tegnaphoz képest. A japán jen eközben szintén stagnálással nyitott és az angol font árfolyama is alig mozdult korán reggel.

