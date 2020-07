Mintaszerűen kezdett gyengülni a forint, de miért?

A csütörtöki hullámszerű forinterősödés után péntek reggel hirtelen intenzív forintgyengülés bontakozott ki. Rávilágítunk ennek hátterére.

Már szerda este felhívtuk rá a figyelmet, hogy ha az EURHUF lefelé át tud jutni a 348-as szinten, akkor a 346,5-ös szint körül egy újabb fontos technikai akadály tornyosul a forint további erősödése útjában. Itt húzódik egy bő féléves emelkedő trendvonal. Ebbe a csütörtöki kereskedés során bele is ütközött az árfolyam többször is, majd nem tudott tovább erősödni, ezután pedig ma reggel látványosan lepattant róla a gyengülés irányába. Egyelőre tehát „mintaszerű” a forint gyengülése, azaz úgy mozog, ahogy a technikai elemzés előrevetítette. Igaz közben a vezető tőzsdék is esnek a meglepően jó európai bmi-adatokra, tehát van egy külső hangulatromlás is a technikai ok mellett, ami magyarázatot adhat a forint gyengülésére.

Ha ma, vagy a következő kereskedési napokban mégis át tudna jutni lefelé a forint a 346,5-ös szinten, azaz letörné az emelkedő trendvonalat, akkor 342,6 körül egy újabb nagyon erős technikai akadályba ütközne az árfolyam: itt húzódik egy támaszvonal és a 200 napos mozgóátlag is.

