Nagyon esett ma a dollár, visszarántották este a forintot

Az euró már hajnalban határozott erősödést mutatott a dollárral szemben, aztán napközben átmenetileg közel kétéves csúcsra kapaszkodott, így a dollárindex is kétéves mélypontra bukott. Az euró EU-csúcs utáni jobb megítélése és a dollár hanyatlása együtt a forintot is szépen erősítette a hétfői kereskedésben, átmenetileg 345 alatt is járt az euróval szemben, aztán az esti kereskedésben visszaütötték a magyar fizetőeszközt.