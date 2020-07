345-nél megakadt a forint erősödése

Kedden egyelőre stagnálással nyitott a forint az euróval szemben azt követően, hogy tegnap 345-nél megtorpant az utóbbi napokban látott erősödés. Egyelőre nem látszik, hogy csak átmeneti pihenőt tart a magyar deviza, vagy innen fordul majd a jegyzés. A befektetők továbbra is elsősorban a külföldi hírekre figyelhetnek, a holnapi Fed-döntés is befolyásolhatja a hangulatot.

A forint 346 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a hétfő esti árfolyammal. Tegnap rövid ideig 345 körül is járt a jegyzés, majd estére onnan gyengült kicsit vissza a forint. Elképzelhető, hogy ez csak átmeneti megtorpanás a forint erősödésében, de az is lehet, hogy innen fordul majd ismét gyengülésbe a magyar deviza. A dollárral szemben most 295 körül járunk, míg az angol font 379,3 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdett, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig stagnált.

Az utóbbi hetekben az euró-dollár árfolyamban is jelentős mozgást láttunk, tegnap az 1,18-at is megközelítette a jegyzés, azonban ott megtorpant az euró erősödése. Ma reggelre 0,1 százalékkal 1,1735 közelébe süllyedt vissza az árfolyam. A befektetők többsége a tegnap bejelentett újabb amerikai költségvetési élénkítő csomag után a Fed szerdai kamatdöntő ülésére fókuszál, kérdés, hogy a jegybank tesz-e további lépéseket annak érdekében, hogy a gazdaság talpra álljon. A japán jen ma reggel 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig 0,1 százalékot veszített.

