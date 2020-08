Meddig lehet még szufla a forintban?

Az elmúlt hetek forinterősödése oda vezetett, hogy ma már 345 körül kezdi a hetet a magyar deviza. Továbbra is a nemzetközi fejleményeket és az euró-dollár árfolyamot érdemes figyelni, az mozgathatja ugyanis a forintot is.

Hétfő reggel 345,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3 százalékos forintgyengülést jelentett péntek estéhez képest. A magyar deviza az utóbbi hetekben kapcsolt rá, egy hónap alatt 2,5%-os erősödést mutatott. Ezzel sem lógott azonban ki a sorból, a régiós versenytársak hasonló teljesítményt produkáltak, elsősorban az euró dollárral szembeni javulása húzta a kelet-közép-európai devizákat is. A legnagyobb kérdés most az, meddig lehet tere ennek az erősödésnek. Az utóbbi napokban azért már nem tud látványosan tovább menetelni a forint és az euró is kifulladni látszik, így most talán nagyobb az esély arra, hogy ha nem is forintgyengülés, de stagnálás következik. A dollárral szemben most 293,43-nál járunk, míg az angol font 383,26 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Említettük, hogy a régiós devizák a forinthoz hasonló pályán mozogtak az utóbbi időben, egyelőre ma reggel is mérsékelt, 0,1 százalék körüli gyengülésben van a lengyel zloty és a cseh korona. A feltörekvő piacon közben a török líra stagnálással, a dél-afrikai rand pedig fél százalékos eséssel kezdett a dollárral szemben.

Említettük, hogy az euró erősödése is kifulladni látszik, ma reggelre 1,175 környékére kapaszkodott vissza a dollár, ez további 0,2%-kal alacsonyabb a péntek esti jegyzésnél. A japán jen eközben 0,1 százalékos, az angol font pedig 0,2 százalékos visszaeséssel kezdett az amerikai devizával szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images