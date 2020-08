Tapad a 345-höz a forint

Továbbra sem mozdul jelentősen a forint árfolyama, 345 körül kezdi a napot a magyar deviza az euróval szemben. Egyelőre viszonylag nyugodtnak tűnik a hangulat a devizapiacon, nem látszanak nagy kilengések, a hét második felében érkeznek majd lényeges adatok, melyek befolyásolhatják a befektetőket.

Szerda reggel 345,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez mindössze 0,1 százalékkal volt magasabb a kedd esti árfolyamnál. A magyar deviza napok óta a 345-ös szintet kerülgeti, az erősödés 344 körül elakadt, azóta új impulzusokra várnak a befektetők. Ezt az új impulzust akár a héten meg is kaphatják, péntek reggel fontos második negyedéves GDP-adatok jönnek, köztük a magyar is, péntek este pedig egyszerre két hitelminősítő vizsgálhatja felül Magyarország adósbesorolását. A dollárral szemben most 294,15-nél járunk, míg az angol font 383,85 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régiós devizák piacán sem látszik egyelőre nagy elmozdulás, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon az utóbbi időszakban sokat szenvedett török líra egy kis levegőhöz jutott, ma reggel is 0,1 százalékkal erősödni tudott a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,15%-os gyengüléssel kezdett.

Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sem látunk komoly változást, az euró a nagy menetelés után kifulladt, a dollárban pedig nincs elég erő a fordulathoz. Szerda reggel 1,1734 körül járt a jegyzés, ami egy hajszállal volt csak alacsonyabb a kedd estinél. A japán jen közben 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font alig mozdult.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images