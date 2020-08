Löktek egyet a forinton: már 351 felett is jártunk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Csütörtök délelőtt sem tudott erőre kapni a forint, a korábbi napok gyengülését követően továbbra is 350 közelében járt az euróval szemben a hazai fizetőeszköz. A déli órákhoz közeledve aztán folytatódott a gyengülés, rövid ideig 351 felett is járt a forint az euróval szemben, amelyben fontos szerepet játszhat a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat is. A piaci szereplők ugyanis kedvezőtlenül fogadták a Fed tegnap esti jelzéseit.