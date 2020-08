Esik tovább a forint, itt a 355-ös euró

Szerda dél körül volt egy hirtelen forintesés, amelynek nyomán átmenetileg 355,5-ig esett az euróval szemben, ami új egyhavi forintmélypontot jelent. Aztán visszahúzták a magyar fizetőeszközt, de most már újra a 355-ös szinthez közelít.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Amint tegnapi rövid technikai elemzésünkben rámutattunk, a 356-357,5 közötti zóna tűnik a következő erősebb zónának, ami megállíthatja a forint esését. 356,1-nél húzódik a 370-es szintről elindult tavaszi forinterősödés 50%-os Fibonacci korrekciós szintje, majd 357,5-nél egy ellenállás látszik, felette pedig 359,4 körül több vonal is húzható, illetve a 61,8%-os Fibonacci szint is itt található. Amennyiben a 360-sd szint fölé tudnak jutni az árfolyam, akkor a tavaszi 370-es eddigi forint történelmi mélypont kerülne a befektetők fókuszába.

A forint egyébként az utóbbi másfél hét esésével kezd egyre inkább kilógni a régiós devizák mezőnyéből, pontosabban leválni a zloty-korona páros mozgásáról. Ebben a magyar államháztartási deficit jókora megemelése és az ennek megfinanszírozásában másodpiaci kötvényvásárlással segédkező MNB-lazításnak is van szerepe. Csak közben a legutóbbi adat szerint 3,8%-os volt az éves infláció, az adószűrt mutató 4,1%-ra ugrott, így félő, hogy a forint további gyengülése az inflációs kockázatokat növeli. Ez azért is lehet problémás, mert a ma frissített adósságfinanszírozási terv továbbra is hangsúlyosan épít a lakossági állampapírok vásárlásának felfutására, márpedig a "szuperállampapírnak" nevezett konstrukció, amiben a legtöbb pénz pihen, csak alig kínál már több reálkamatot az inflációnál.