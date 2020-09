355 lehet a forint árfolyama, ha az MNB nem ül tétlenül

A Portfolio Private Investor Day online rendezvényének második szekciójában arra kerestük meghívott előadóinkkal a választ, merre mehet a forint árfolyama, mibe érdemes fektetni a mostani COVID-érában, és valóban jó befektetési sztori az ESG-fókuszú alap.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője előadásában egy rövid devizapiaci kitekintést osztott meg a rendezvény közönségével:

Az előadásában kitért arra is, hogy az MNB két tűz közé került: a vártánál gyengébb növekedés miatt lazítás kellene, a vártnál magasabb infláció miatt viszont szigorításra lenne szükség. A csökkenő bevételek és az emelkedő költségek miatt a vállalatok sérülékenyebbek lettek, az árfolyamváltozások fogyasztói árakba történő begyűrűződése erősödhetett. Éppen ezért az MNB-nek kiemelten figyelnie kell az árfolyamot.

A szakember szerint egy esetleges forint-vészhelyzet esetén három forgatókönyvet, illetve lépcsőfokot lehet elképzelni az MNB részéről:

verbális intervenció,

rövid hozamok emelése FX-swap segítségével, majd

rövid hozamok emelése 1 hetes betéti kamattal.

Úgy véli, hogy a jegybank elindult majd ezen a hármas listán, a verbális intervencióig valószínűleg el fogunk jutni, így arra számít, hogy a következő egy hónapban 355 környékén marad az EURHUF árfolyam.

A dollárra áttérve elmondta, hogy a Fednél az a cél, hogy minél rugalmasabb legyen az inflációs célkövetés rendszere, emellett ott van az is, hogy a gazdaságban mutatkozó pozitív momentum tovább növeli a tartósan negatív reálkamat elvárásokat. Ez azt is jelenti, hogy a dollár nem feltétlenül egy jó befektetés már, azzal lehet számolni, hogy tartósan negatív reálhozam-elvárások lesznek, a kiáramló tőke más piacokon keres majd magának helyet.

Nagy kérdés, mi lesz az amerikai elnökválasztás kimenetele: Biden győzelme esetén zűrös átmenettel lehet kalkulálni. Ezek a bizonytalanságok mind a dollár gyengülésének irányába hatnak. Nyomás alatt tarthatja a dollárt a Fed fiskális politikája is, ami inkább dollár-negatív lesz.

Az euróövezet kapcsán a piac hite még mindig erős. A gazdasági kilábalás azonban nem tűnik túl stabilnak, mint az Egyesült Államokban, így még nem teljes a tőkepiaci bizalom. Az Amerikából kiáramló tőke nem Európába, hanem a feltörekvő piacokra áramlik most, ezért is nem látni, hogy az európai részvénypiacok érdemben felpattantak volna. Az euró erősödését nem mindenki nézi jó szemmel, az EKB-nak várhatóan csökkentenie kell inflációs előrejelzését.

Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője szerint az idei évi átrendeződések a gazdaságban hosszabb ideig is velünk maradhatnak, a turizmus, a légi közlekedés hosszabb távon is elszenvedői lehetnek ennek a helyzetnek.

Ott vannak azonban azok a szektorok, mint az IT-és gyógyszeripari cégek, amelyek egyértelműen profitáltak ebből az új világrendből. Utóbbiak közül főként azoknál látszik elképesztő árfolyamemelkedés, amelyek beszálltak a vakcinagyártásba. Így ezeknél a cégeknél vigyázni kell a befektetésekkel,

érdemes inkább a nagyobb gyógyszeripari cégekbe beszállni.

A streaming szolgáltatók is jól teljesítenek a koronavírusos időszakban, ilyen például a Netflix. A Walt Disney is kijött az új streaming szolgáltatásával, ezzel kompenzálni tudja a filmek és a Disneylandnél látott visszaesést a látogatószámban.

Kitért az arany fellendülésére is, a szakember szerint számos ok támogatni tudja hosszabb távon is az arany árfolyamának emelkedését. Most inkább egy technikai megtorpanás látszik szerinte, de a trend továbbra is növekvő.

Az utóbbi hónapok bika piaca után várható, hogy lesznek visszaesések, korrekciók, de az az iszonyatos pénzmennyiség, amit a jegybankok a gazdaságba toltak, továbbra is ott marad, így ilyen környezetben nehéz a tőzsdeindexek összeomlásáról beszélni.

Egy-egy ilyen visszaesést kell kihasználni ahhoz, hogy egy befektető portfóliót építsen.

Kitért arra is, hogy szerinte a forint tovább tud gyengülni az euróval szemben, így a prémium eurós állampapír vásárlása jó ötlet lehet, azonban érdemes MÁP+-t is a portfólióban tartani.

Al-Hilal István, a Fidelity International igazgatója az ESG-befektetések felfutását emelte ki előadásában:

A Fidelitynél az ESG, mint befektetés egy paradigmaváltásként jelenik meg, ez a jövő , nem holmi hangzatos marketingeszköz.

, nem holmi hangzatos marketingeszköz. A környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat összefogó ESG-t sokszor összemossák a zöld befektetésekkel, pedig nem éppen erről van szó. Sőt, az utóbbi időben az utóbbi két betűnek egyre fontosabb szerep jut.

A vállalatokat egyre inkább szétszedik és elemzik, azt vizsgálják, hogy hosszabb távon milyen értékeket képes nyújtani a részvényeseknek az adott cég. Fontos, hogy ne csak a vállalat, hanem a dolgozói, a fogyasztók is jól járjanak.

A COVID-válság miatt egyre inkább az "S" betű került előtérbe, tehát a társadalmi üzenet és szerepvállalás.

Azt lehet látni, hogy az utóbbi hónapokban azoknak a cégeknek az árfolyama kisebb mértékben esett, amelyek elkötelezettek az ESG-szempontok iránt, az ESG-fókuszú alapok is jobban teljesítettek.

Címlapkép: Shutterstock