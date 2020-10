Átugrott a kulcsszinten a forint, míg tovább szakadt a líra a burkolt kamatemelés mellett is

A várt alatti magyar inflációs adat és az egyhetes betéti tenderen továbbra megemelt kamatszinttel elfogadott ajánlatok pénteken is erősíteni tudták a forintot, a 356,5 körüli kulcsszintig jutott az euróval szemben, aztán némi tétovázás után átugrott ezen. A régiós országokban mindenhol meredeken emelkedő koronavírusos esetszámok és az ebből eredő lezárási kockázatok mindenhol óvatosabbá teszik a befektetőket, ez is szerepet játszik az árfolyamok alakulásában. Közben a török líra továbbra is történelmi mélypontja körül mozog, noha a török jegybank ma is burkoltan jelentős kamatemelést hajtott végre.