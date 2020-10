Máris megakadt a forint erősödési hulláma

A reggeli kis erősödés 356-nál elakadt, aztán a régió többi devizájával együtt kissé gyengült a forint is 357 közelébe az euróval szemben. Most 356,5 körül hullámzik a kereskedés a bankközi piacon. A befektetői hangulatot rontja, hogy ma újabb országos szigorításokról lesz bejelentés a briteknél, a belga és holland helyzet is aggasztó a cseh mellett és már Szlovákiában is lényegében ugyanolyan szigorúak a korlátozások mától, mint a tavaszi első hullám idején. Mindez érthetően rontja a gazdasági kilátásokat, így a régiós devizákat ez megviselheti még a következő időszakban.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint egy hónapos távon most nem lóg ki a régiós devizák mezőnyéből. A dollárral szembeni forintjegyzések 302,1 körül ingadoznak a bankközi piacon.