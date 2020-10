Eddig hatottak az MNB megnyugtató üzenetei - Megint esik a forint

Szerda reggel 362,5-nél kezdte a napot a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelent kedd estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Ha azonban hozzátesszük, hogy tegnap az MNB kamatdöntése előtt 366 felett is járt a jegyzés, akkor már jelentősebb korrekcióról beszélhetünk. A jegybank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a monetáris kondíciókon, és a közleményben is nagyrészt a korábbi üzeneteket ismételte meg azzal kapcsolatban, hogy kiemelten figyelik az inflációs kilátások alakulását. A jelek szerint a piac inkább laza hangnemre számított a Monetáris Tanácstól, így már a semleges üzenet is elég volt ahhoz, hogy erősítse a forintot. A dollár most 306 közelében jár, míg az angol font 397,4 forintba kerül.

A régióban is enyhült kicsit a nyomás a devizákon, ma reggel a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra minimálisan mozdult csak a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3%-os erősödést mutat.

Az MNB döntése mellett a nemzetközi hangulat is a forintot segítette, hiszen a dollár ismét a gyengülés felé mozdult. Szerda reggel 1,1858 körül járt az euró-dollárt jegyzés, ami további 0,3 százalékos emelkedést jelentett még tegnaphoz képest is. A japán jen 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, és az angol font is hasonló javulást mutat.

