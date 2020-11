Történelmi mélypontjánál fordult a forint – Maradt még benne erő?

Hajszálra volt történelmi mélypontjától a forint a múlt héten, aztán onnan tudott visszakapaszkodni péntekre. A következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulat határozhatja meg az irányt, hiszen jön az amerikai elnökválasztás és a Fed kamatdöntése.

Hétfő reggel 366,9-nél járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a péntek esti árfolyammal. A múlt héten 369 körül is járt a jegyzés, ahonnan már csak egy hajszálra volt a tavasszal látott történelmi forintmélypont 369,6-nál. Onnan tudott gyakorlatilag az utolsó pillanatban rákapcsolni a magyar deviza, így a pénteki nap végére eltávolodott a mélyponttól. A következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulat határozhatja meg a forint sorsát is, hiszen a keddi amerikai elnökválasztás után csütörtökön jön a Fed kamatdöntése, emellett a befektetők továbbra is a koronavírus-járvány terjedése miatt aggódnak. A dollárral szemben most 315,32-nél járunk, míg az angol font 406,93 forintba kerül.

A forint versenytársai közül ma reggel a lengyel zloty 0,15%-os gyengüléssel kezdett, a cseh korona pedig még ennél is kisebb minimális visszaesést mutat az euróval szemben. Az utóbbi időszakban egyébként nagyjából a forinttal párhuzamosan gyengültek a régiós versenytársak is, ami arra utal, hogy elsősorban az elbizonytalanodó nemzetközi hangulat volt hatással az árfolyamokra. A feltörekvő piacon a török líra további 0,3%-os gyengüléssel kezdi a hetet, így már 8,4 közelében jár a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand szintén mérsékelt gyengüléssel kezdi a hétfői kereskedést.

Az általános hangulat az euró-dollár árfolyamban is megmutatkozott az utóbbi időszakban, a kockázatkerülés erősödésével a dollár kezdett erősödni. Egyelőre ez folytatódik hétfő reggel is, az 1,164 körüli jegyzés 0,1 százalékkal alacsonyabb a péntek estinél. A japán jen közben szintén 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,3 százalékot veszített hétfő reggel.

