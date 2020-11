Miért szárnyal ma a forint? Egyelőre mindenki csak találgat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tovább erősödött csütörtök délig a forint az euróval szemben, már 360 alá is benézett az árfolyam, amire 3 hete nem volt példa. Az utóbbi napokban elsősorban az amerikai elnökválasztási eredmények befolyásolták a piaci hangulatot, és azon keresztül a forint árfolyamát is. Joe Biden egyre biztosabbnak tűnő győzelme azért van jótékony hatással van a forintra is, mert egyrészt erősödik a kockázati étvágy, másrészt a Biden-győzelem gyengíti a dollárt, ez pedig most is jót tesz a forintnak.