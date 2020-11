Kifulladni látszik a forint tegnapi szárnyalása

Ritkán látható erősödést mutatott csütörtökön a forint az euróval szemben, napközben volt olyan pillanat, amikor 1,5%-os erősödésben volt a magyar deviza. Már este látszottak annak jelei, hogy nem lesz örökké fenntartható a szárnyalás, péntek reggel pedig további gyengüléssel kezdett a magyar deviza.

Péntek reggel 359,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából csütörtök estéhez képest. Vagyis úgy tűnik, hogy nincs további jelentős tér a magyar deviza erősödésére, egyértelműen fordult a hangulat. Persze így sem lehet különösebb panaszunk a forintra, hiszen az egy héttel ezelőtti történelmi mélypont közeléből már majdnem tíz egységgel kapaszkodott vissza. Vagyis már nem csak, hogy megmenekültünk a mélyponttól, de szép lassan 360 alá jött vissza a magyar deviza. Kérdés, hogy ez meddig lesz tartható, elvileg tegnap is látszólag ok nélkül szárnyalt a forint, az alacsony forgalom mellett akár az ellentétes irányba is jöhet hasonló kilengés. Persze vannak fundamentális okai is az erősödésnek, úgy, mint az amerikai elnökválasztás várható eredménye miatt javuló kockázatvállalási kedv és az ebből fakadó dollárgyengülés. Az amerikai devizával szemben most 304-nél járunk, míg az angol font 399,3 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot, vagyis nagyrészt a forinttal párhuzamosan mozog, míg a cseh korona stagnálással kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra napról napra esik újabb mélypontra a dollárral szemben, ma is újabb 0,3 százalékos gyengüléssel kezdett, míg a dél-afrikai rand 0,1 százalékot veszített.

Említettük már, hogy az amerikai elnökválasztás eredménye az euró-dollár árfolyamra is hatással volt az utóbbi napokban. Joe Biden várható győzelmét további gazdaságélénkítésként, ezzel pedig az adósság emelkedéseként értelmezik egyelőre a befektetők, így a dollár gyengülése indult el. Péntek reggel 1,1835 körül járt a jegyzés, ami további 0,1 százalékos euróerősödést jelent csütörtök estéhez képest. A japán jen szintén minimális erősödést mutat a dollárral szemben, az angol font viszont kicsit gyengült reggel.

