Nem sokáig bírta 360 alatt a forint – Újabb gyengülési hullám jön?

Az utóbbi napokban elsősorban az európai költségvetési vétó miatt ismét gyengülésnek indult a forint az euróval szemben. Így lassan a 360-as szinttől is eltávolodunk megint. Persze azért a történelmi mélyponttól még mindig messze van a forint, de ha a következő hetekben tovább éleződik a helyzet az EU-ban, akkor az sem zárható ki, hogy megint lesznek meleg pillanatok.

Szerda reggel 361,8-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából kedd estéhez képest. Az utóbbi napokban az uniós költségvetési vitának köszönhetően fordult vissza a forint azok után, hogy 355-ig erősödött a múlt héten. A 360 körüli árfolyam persze még mindig messze van az október végén látott 370-es szinttől, a következő időszak fő kérdése az lesz, hogy a brüsszeli viták mennyire durvulnak majd el. Ha tovább éleződik a helyzet a magyar-lengyel páros és a nyugati tagállamok között, az további nyomást helyezhet a forintra is. A dollárral szemben most 304,5-nél járunk, míg az angol font 404,2 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty is hasonló okokból gyengült az utóbbi napokban, hiszen Magyarország mellett Lengyelország is vétózott az új költségvetés esetében. Ma reggel egyelőre a zloty és a cseh korona is stagnálással kezdi a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,4%-kal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand alig mozdult.

Az euró-dollárban is kivárás jellemezte az utóbbi napokat, ma reggel ismét az euró próbál kapaszkodni, az 1,1883 körüli jegyzés 0,2%-kal magasabb a tegnapinál. A japán jen közben 0,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,15 százalékos javulást mutat.

