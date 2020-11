Túl van már a nehezén a forint vagy újabb mélypontok várnak rá 2021-ben?

Beke Károly Cikk mentése Megosztás In English

Továbbra is nagy a bizonytalanság a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban, de az elemzők szerint most az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a forint már túlvan a nehezén, 2021-ben talán stabilizálódhat az árfolyam. Jelentős erősödésről egyelőre korai lenne álmodni, már az is nagy eredmény lenne, ha 360 körül ingadozna az euró jegyzése jövőre, és nem kellene további történelmi mélypontoktól félteni a forintot.