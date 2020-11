Visszagyengült 360 fölé a forint – Hogyan tovább innen?

Hétfőn megint 360 fölé gyengült a forint az euróval szemben, vagyis újabb kitörési kísérlet halt el. Ha szerencsénk van, akkor itt tud stabilizálódni a forint, ha nincs, akkor további gyengülés jöhet. A következő napokban továbbra is elsősorban az uniós vétóval kapcsolatos hírek mozgathatják a hangulatot, emellett a nemzetközi hangulatra lesz érdemes figyelni.

Kedd reggel 360,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a hétfő esti árfolyammal. Tegnap a magyar deviza visszagyengült 360 fölé, vagyis egy újabb kitörési kísérlet látszik befulladni, a lélektani szint mágnesként vonzza a forintot. A következő időszak nagy kérdése az uniós költségvetési alku alakulása lehet. Egyelőre elsősorban európai politikusok nyilatkozatai mozgatják a piacot, a következő kulcsdátum a december 10-11-i EU-csúcs lesz. A dollárral szemben most 304,4 körül járunk, míg az angol font 405,75 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális, 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra stagnál, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékkal erősödik a dollárral szemben.

Az euró kicsit megtorpant a dollárral szemben tegnap, most 1,185 körül jár a jegyzés. Korábban is az volt megfigyelhető, hogy 1,19-nél elakadt a közös európai deviza erősödése, most is hasonlót láthatunk. A japán jen minimális erősödést mutat a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

Címlapkép: Getty Images