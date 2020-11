360 alá húzták a forintot, újra kitöréssel próbálkozik

Hétfő reggel 361,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a péntek esti árfolyammal. A jelek szerint nehéz lesz megint megbirkózni a 360-as lélektani szinttel a forintnak. A jó nemzetközi hangulatban is vannak kockázati tényezők a magyar deviza szempontjából, ilyen például az uniós költségvetési vita, mely talán a jövő heti csúcson lezárulhat, emellett a napról napra romló járványhelyzet is kockázatot jelent a gazdaság szempontjából. A dollár most 302,25-nél jár, míg az angol font 403 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra fél százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékot veszített.

Az euró-dollár kulcsszinthez közelít, kérdés, hogy 1,20-nál lesz-e megálló az árfolyamban, most 1,1967-nél jár a jegyzés. A japán jen egyelőre alig mozdul a dollárral szemben, míg az angol font 0,4%-kal erősödött hétfő reggelre.

