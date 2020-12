Elkezdték beárazni a magyar és lengyel vétót, esik a forint és a zloty

A forint 360,7 környékén járt az euróval szemben kedd reggel, ez 0,2 százalékos forintgyengülést jelent hétfő estéhez képest. A következő napokban is a 360-as lélektani határ lesz kulcsfontosságú a magyar deviza szempontjából, a befektetők egyelőre egyre kisebb esélyt adnak arra, hogy a csütörtökön kezdődő uniós csúcs előtt lesz megállapodás a magyar és a lengyel kormánnyal. Tegnapi hírek szerint kedd estig várnak a nyugat-európai tagállamok, ha nem sikerül ma feloldani az ellentéteket, akkor elindítják a B-tervet, a helyreállítási alap létrehozását a két tiltakozó ország nélkül. Az elemzők többsége egyelőre az utolsó pillanatban is bízik a megegyezésben, ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy ha mégsem lesz költségvetési alku, akkor komolyabb kilengések jöhetnek a forint piacán is. A dollárral szemben most 297,7-nél járunk, míg az angol font 397,25 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül Közép-Európában a lengyel zloty 0,15%-os gyengüléssel kezdte a napot, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3%-os visszaeséssel kezdett.

Az euró erősödése megakadt 1,21 körül, innen egyelőre nem tud tovább kapaszkodni az európai deviza. A megtorpanásban az uniós költségvetési alkunak is szerepe lehet, hiszen a vétó nem csak a forintot és a lengyel zlotyt, hanem az eurót is fenyegeti, sokak szerint az uniós integráció jövőjét fenyegeti a mostani vita. A japán jen kedd reggel alig mozdult, az angol font pedig 0,25%-kal gyengült a dollárral szemben. A költségvetés mellett a Brexit a másik kulcsfontosságú kérdés most az EU szempontjából, de a hírek szerint ott is egyre kisebb a megállapodás esélye.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images