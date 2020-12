Óvakodjunk a dollártól?

Idén március közepe óta határozott gyengülésben van az amerikai fizetőeszköz. Az USA dollár a főbb devizákhoz képest átlagosan több mint 10 százalékkal értékelődött le. A mostanában megjelenő devizapiaci előrejelzések többségében azt olvashatjuk, hogy minden adott ahhoz, hogy a dollár lejtmenete akár hosszabb távon is folytatódjon.

A dollárgyengülés fő mozgatórugói

Optimista világkép. Az amerikai elnökválasztás eredménye és a bíztató vakcinahírek ráerősítettek a már korábban kibontakozóban lévő általános piaci optimizmusra. A járvány utáni világra készülve a befektetők ismét bátrabbak lettek, a kockázatos eszközök iránti étvágy láthatóan megnőtt. Miután a dollár klasszikus „biztonságos menedék” (safe haven) deviza, ezért amikor a kockázatvállalási kedv erősödik, a zöldhasú általában gyengélkedik.

Az USA-n kívüli világ felzárkózása. A kilábalási időszak nyertesei között kevésbé szokták az USA-t emlegetni. A fejlett régiók közül Európa az idei mély recessziót követően a következő 2 évben gyorsabban növekedhet, mint az USA. Mondhatjuk, hogy ez csak bázishatás, de a befektetők szemében a jövő sokkal fontosabb, mint a múlt és a jelen.

És ott vannak a feltörekvő piacok is, ahol hosszabb távon is tempósabb lehet a növekedés. Mindez nem kedvez a dollárnak.

Tartós monetáris lazaság. A Covid-válság újabb lendületet adott a monetáris élénkítésnek, melynek egyik élharcosa ezúttal is az USA volt. A történelmi mélységekbe lenyomott kamatszinteknek és a laza monetáris kondíciók hosszú távú fenntartása iránti elkötelezettségnek köszönhetően történelmi mélységbe csökkent a reálkamatszint. Előretekintve a 10 éves állampapírok hozama (0,9%) átlagosan 1 százalékponttal elmarad a piac által a következő 10 évre várt inflációtól (1,9%). A jegybankok „lazasági versenyének” célja pont a saját deviza relatív gyengítése, amiben a piac az USA-t tartja befutónak.

Megugró külkereskedelmi hiány. Idén márciustól jelentősen nőtt az USA külkereskedelmi és folyó fizetési mérlegének deficitje. A járvány miatt kezdetben az export nagyobbat zuhant, mint az import, majd a fellendülés megindulásának időszakában az import bővülése meghaladja az exportét. A külső hiány megugrásában a kormányzati élénkítő csomagoknak is nagy szerepük volt.

Van honnan gyengülnie a dollárnak. 2008 óta – néhány rövidebb időszak kivételével – a dolláreszközök iránti erős keresletnek köszönhetően az amerikai fizetőeszköz jelentősen felértékelődött a világ devizáinak többségével szemben. Különböző értékelési módszerek alapján jelentősen túlértékeltté vált a dollár. Emellett a technikai elemzők is egyre több muníciót kapnak a tartós dollárgyengülés megalapozásához. A hosszú távú (kb. 15 éves) ciklusok elmélete alapján a dollár lejtmenete akár 6-9 évig is kitarthat.

De vannak érvek a dollár mellett is!

Az optimizmus bármikor meginoghat. A napjainkra kialakult határozottan pozitív világképet már egy kisebb ijedelem is gyorsan be tudja árnyékolni. Ha a kockázatvállalási kedv alábbhagy, az hirtelen megnövelheti a dollár iránti étvágyat.

Az USA gazdasági teljesítményét korai lenne még temetni. Bár az idei gyenge bázis valóban javítja Európa rövid távú növekedési esélyeit, a fejlett világban az amerikai gazdaság versenyképessége és hosszabb távú növekedési potenciálja továbbra is erős. Ráadásul ha sokat gyengülne a dollár, az önmagában is javítaná az USA gazdasági kilátásait, ami a deviza erősödése felé hat.

A kamatkülönbség még mindig a dollárnak kedvez. Minden lejáratra igaz, hogy a dollárkamatok magasabbak, mint az euró kamatszintek. Bár a Fed valóban elkötelezettnek tűnik abban, hogy alacsonyan tartsa a dollár kamatszintet, ezáltal is élénkítve a gazdaságot, ezzel nincs egyedül a világon. A világ több nagy jegybankja is próbál rálicitálni a Fed-re, nehogy alulmaradjanak az élénkítési versenyben. Bár az USA - pont a lazasági elkötelezettségének megerősítése érdekében - néhány hónapja megemelte a középtávú inflációs célját, még ezzel együtt is

nehezen tudom elképzelni, hogy Európában vagy Japánban túlfűtöttség miatt előbb kelljen kamatot emelni a jegybankoknak, mint az USA-ban.

Az USA-ban a külső deficit emelkedése átmeneti jelenség. Ha várakozásoknak megfelelően valóban folytatódik a fellendülés, az fellendíti az amerikai exportot. A közelmúlt dollárgyengülése támogatja ezt a folyamatot, a külkereskedelmi hiány csökkenése pedig segítheti a dollár magára találását.

Túl sokan hisznek a dollár gyengülésében. Az elmúlt hónapok egyik „konszenzus-trade”-je a dollár elleni fogadás. Az amerikai fizetőeszköz további leértékelődésének sztorijára hatalmas pozíciók épülnek fel. Ha bármi miatt meginog a dollárgyengülésbe vetett hit, az nagyon gyors és jelentős mértékű korrekciót okozhat.

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy nyomós érvek szólnak a dollár további gyengülése mellett, de korai lenne még temetni az amerikai fizetőeszközt. A jelenlegi kedvező globális csillagállás – ami a dollár lejtmenetének fő motorja – ugyanis nagyon könnyen és gyorsan megváltozhat. Ha a kockázatokról sem szeretnénk megfeledkezni, jusson eszünkbe: baj esetén szinte mindig számíthatunk a dollárra.

